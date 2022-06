Le Fonds d'action intersectorielle s'attaque à des défis sanitaires complexes

VICTORIA, BC, le 17 juin 2022 /CNW/ - La population canadienne est l'une des plus en santé du monde, et tous les membres de la population canadienne méritent d'avoir la possibilité de s'épanouir et de vivre en santé. Le gouvernement du Canada reconnaît que toute personne devrait avoir des ressources et des possibilités en matière de santé et de bien-être, et il prend des mesures pour contrer les obstacles et les difficultés systémiques dans le domaine de la santé.

Les iniquités en santé sont les disparités systématiques, injustes et évitables dans l'état de santé. Les iniquités en santé existent depuis longtemps au Canada, mais elles sont encore plus évidentes dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La pandémie a nui de manière disproportionnée au bien-être physique et mental de nombreux groupes de la société, dont les Autochtones, les Noirs et les membres de groupes racisés, de même que celles issues de ménage à faible revenu, les enfants, les jeunes et les aînés.

John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 370 000 $ dans le cadre du nouveau Fonds d'action intersectoriel (FAIS) pour deux organisations basées en Colombie-Britannique.

Generation Squeeze, basée dans la région métropolitaine de Vancouver, recevra un financement de 249 680 $ pour accroître la sensibilisation à l'importance des dépenses sociales pour obtenir des résultats positifs en matière de santé et défendre le développement et l'utilisation de données sur la relation entre les dépenses sociales et les dépenses en soins médicaux pour éclairer les décisions politiques. Ce projet touchera à quatre principaux secteurs -- la santé publique, les services de garde d'enfants, le logement et la réduction de la pauvreté -- pour promouvoir le bien-être au Canada dès la petite enfance.

Le Community Social Planning Council of Greater Victoria recevra un financement de 122 200 $ pour élaborer et évaluer une stratégie régionale visant à renforcer l'équité dans l'action climatique. La stratégie se concentrera sur l'intersection entre le climat et l'équité en santé. Elle aidera à guider la prise de décision en matière de transports afin de maximiser les avantages entre le climat, l'accessibilité, l'abordabilité et les résultats pour la santé. Ce projet reconnaît que les changements climatiques et la pauvreté ont une incidence disproportionnée sur les personnes vulnérables et sont aggravés par le statut d'Autochtone, de minorité visible, de réfugié, de nouvel arrivant, de genre et d'identité sexuelle.

L'Agence de la santé publique du Canada, au moyen du Fonds d'action intersectorielle, finance des projets partout au pays pour améliorer les conditions propices à la santé, de même que les systèmes et les structures qui les façonnent, et pour aider tous les membres de la population canadienne à atteindre un état de santé maximal.

« Notre gouvernement prend des mesures pour contrer des iniquités sanitaires complexes pour que toute la population puisse vivre en santé. Le financement de projets comme ceux annoncés aujourd'hui nous permet de prendre de véritables mesures pour nous attaquer à la source des disparités en matière de santé et contribue à amélioration les résultats de santé de toute la population. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Generation Squeeze et le Community Social Planning Council of Greater Victoria jouent un rôle majeur pour ce qui est d'aider le gouvernement du Canada à renforcer ses efforts visant à aborder les défis sanitaires complexes au pays. Ces projets contribueront à créer un avenir plus sain pour les collectivités de la Colombie-Britannique. »

John Aldag

Député de Cloverdale--Langley City

« Une leçon importante retenue de la santé publique est que la santé ne commence pas avec les soins de santé. Les données révèlent que les investissements sociaux comptent plus pour notre santé que l'argent que nous investissons dans les soins médicaux, car la santé commence là où nous naissons, grandissons, vivons, travaillons et vieillissons. Notre projet aidera à donner vie à ces données en montrant que les dépenses axées sur les services de garde d'enfants sont des dépenses de santé, que les investissements dans le logement abordable sont des dépenses de santé et que la réduction de la pauvreté -- comme nous l'avons fait pendant la pandémie -- est une dépense de santé. »

Dr Paul Kershaw

Fondateur, Generation Squeeze

« Au sein des collectivités, il est de plus en plus reconnu que les répercussions découlant des changements climatiques et les situations d'urgence connexes touchent de façon disproportionnée les communautés marginalisées. Il est crucial de faire le lien entre l'équité et les interventions en matière de climat pour trouver des solutions qui fonctionnent pour tous les membres des collectivités. Le financement annoncé nous aidera à appuyer les municipalités dans ce sens. »

Diana Gibson

Directrice générale, Community Social Planning Council of Greater Victoria

Faits en bref

Le Fonds d'action intersectorielle a été lancé en mai 2021 pour appuyer des mesures relatives aux déterminants sociaux de la santé. Le Fonds contribue à renforcer les capacités dans les collectivités pour faire progresser l'action intersectorielle en matière de déterminants sociaux de la santé, en particulier au moment où les collectivités s'engagent dans la difficile tâche de se remettre de la pandémie.

Les déterminants sociaux de la santé renvoient au vaste ensemble de facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés à la place d'une personne dans la société (p. ex. genre, groupe ethnique, revenu, études, emploi) et qui déterminent la santé des personnes et des populations. Ces déterminants sont façonnés par la répartition de la richesse, du pouvoir et des possibilités au sein des populations ainsi qu'entre elles.

On entend par action intersectorielle les façons dont divers groupes et secteurs de la société collaborent pour améliorer la santé de nos concitoyens. Le Fonds d'action intersectorielle appuie les collectivités dans le renforcement de leurs capacités à prendre de telles mesures. Il contribue aussi à garantir que nous comprenons et abordons les déterminants sociaux de la santé ainsi que les iniquités en santé.

Quatorze projets ont été retenus pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets s'attaqueront aux causes fondamentales de difficultés de longue date en santé communautaire ou de difficultés aggravées par la COVID-19. Ils peuvent également proposer des mesures qui tirent parti d'initiatives intersectorielles, ou les font progresser, afin d'étendre leur portée ou leurs répercussions.

