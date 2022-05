Le Fonds d'action intersectorielle s'attaque à des défis sanitaires complexes

CHARLOTTETOWN, PE, le 26 mai 2022 /CNW/ - La population canadienne est l'une des plus en santé du monde, et tous les membres de la population canadienne méritent d'avoir la possibilité de s'épanouir et de vivre en santé. Le gouvernement du Canada reconnaît que toute personne devrait avoir des ressources et des possibilités en matière de santé et de bien-être, et il prend des mesures pour contrer les obstacles et les difficultés systémiques dans le domaine de la santé.

Les iniquités en santé sont les disparités systématiques, injustes et évitables dans l'état de santé. Les iniquités en santé existent depuis longtemps au Canada, mais elles sont encore plus évidentes dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La pandémie a nui de manière disproportionnée au bien-être physique et mental de nombreux groupes de la société, dont les Autochtones, les Noirs et les membres d'autres groupes racisés, ainsi que les personnes issues de ménage à faible revenu, les enfants, les jeunes et les aînés.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, Sean Casey, député de Charlottetown, a annoncé un investissement de 248 542 $ dans le cadre du nouveau Fonds d'action intersectorielle (FAIS).

Ce financement aidera l'Atlantic Summer Institute on Healthy and Safe Communities Inc. (ASI) de l'Île-du-Prince-Édouard à faire progresser les approches politiques qui favorisent l'équité et la santé mentale chez les nourrissons, les enfants et les jeunes du Canada atlantique et d'ailleurs. Ce projet renforcera la capacité d'action intersectorielle des gouvernements, du secteur privé et de la société civile grâce à la mobilisation des connaissances fondées sur des données probantes. L'objectif à long terme du projet est de refaçonner la façon dont la politique de santé est élaborée et, ultimement, d'améliorer le bien-être de la société au Canada atlantique.

L'Agence de la santé publique du Canada, au moyen du Fonds d'action intersectorielle, finance des projets partout au pays pour améliorer les conditions propices à la santé, de même que les systèmes et les structures qui les façonnent, et pour aider tous les membres de la population canadienne à atteindre un état de santé maximal.

Citations

« Notre gouvernement prend des mesures pour s'attaquer aux iniquités en matière de santé afin d'améliorer l'accès aux services pour toute la population. À l'aide de ce projet, l'ASI entreprendra des démarches majeures pour améliorer le bien-être des nourrissons, des enfants et des jeunes au Canada atlantique. Ensemble, avec l'appui d'organisations communautaires partout au pays, nous poursuivrons nos efforts afin d'améliorer notre système de santé pour qu'il serve toute la population. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« L'Atlantic Summer Institute on Healthy and Safe Communities Inc. (ASI) joue un rôle important en aidant le gouvernement du Canada à solidifier ses efforts pour relever les défis sanitaires complexes de notre pays. Ce projet aidera à bâtir un avenir plus sain pour les collectivités du Canada atlantique. »

Sean Casey

Député de Charlottetown

« La santé mentale des Canadiennes et des Canadiens de l'Atlantique a été un sujet de préoccupation croissante tout au long de la pandémie de COVID-19. La note d'orientation de l'ASI préconise de commencer dès la petite enfance et d'adopter une approche "en amont" par la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes. L'ASI travaille sur ce dossier en collaboration avec des partenaires de partout au Canada depuis les deux dernières années. Les ressources du FAIS aideront à mobiliser les recommandations de la note d'orientation dans tous les secteurs et toutes les administrations pour obtenir des résultats politiques productifs et un changement de système. »

Malcom Shookner

Président, Conseil d'administration de l'ASI

Faits en bref

Le Fonds d'action intersectorielle a été lancé en mai 2021 pour appuyer des mesures relatives aux déterminants sociaux de la santé. Le Fonds contribue à renforcer les capacités dans les collectivités pour faire progresser l'action intersectorielle en matière de déterminants sociaux de la santé, en particulier au moment où les collectivités s'engagent dans la difficile tâche de se remettre de la pandémie.

Les déterminants sociaux de la santé renvoient au vaste ensemble de facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés à la place d'une personne dans la société (p. ex. genre, groupe ethnique, revenu, études, emploi) et qui déterminent la santé des personnes et des populations. Ces déterminants sont façonnés par la répartition de la richesse, du pouvoir et des possibilités au sein des populations ainsi qu'entre elles.

On entend par action intersectorielle les façons dont divers groupes et secteurs de la société collaborent pour améliorer la santé de nos concitoyens. Le Fonds d'action intersectorielle appuie les collectivités dans le renforcement de leurs capacités à prendre de telles mesures. Il contribue aussi à garantir que nous comprenons et abordons les déterminants sociaux de la santé ainsi que les iniquités en santé.

Quatorze projets ont été retenus pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets s'attaqueront aux causes fondamentales de difficultés de longue date en santé communautaire ou de difficultés aggravées par la COVID-19. Ils peuvent également proposer des mesures qui tirent parti d'initiatives intersectorielles, ou les font progresser, afin d'étendre leur portée ou leurs répercussions.

Liens connexes

