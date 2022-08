Adoption d'une approche globale et culturelle pour aider à augmenter l'activité physique et à améliorer la santé générale

OTTAWA, ON, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - Des études indiquent que 44 % des adultes au Canada seraient atteints d'au moins une maladie chronique, comme une maladie cardiaque, l'hypertension, le cancer ou le diabète. De nombreuses maladies chroniques sont plus répandues chez les populations autochtones, souvent en raison des iniquités plus généralisées auxquelles ces dernières sont confrontées. La mise en œuvre d'initiatives en faveur d'un mode de vie sain qui s'articulent autour des forces, des traditions culturelles et de la résilience propres aux peuples autochtones et qui les célèbrent peut contribuer à réduire le risque de maladies chroniques et à favoriser leur santé et leur bien-être en général.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, en Colombie-Britannique, a annoncé au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, un investissement de 834 060 $ pour la Gathering Voice Society. Ce financement contribuera à améliorer l'accès des populations autochtones à des services en matière de santé en Colombie-Britannique puisqu'il permettra à la Gathering Voices Society de créer des approches innovantes et intégrées visant la promotion d'un mode de vie sain et la réduction des facteurs de risque courants des maladies chroniques.

Le financement contribuera également à la mise en œuvre d'un projet d'intendance autochtone des incendies au sein des communautés autochtones Yunesit'in et Xeni Gwet'in, à l'ouest de Williams Lake, en Colombie-Britannique. Le projet contribuera à resserrer le lien des participants avec la terre par le transfert de connaissances culturelles et de pratiques traditionnelles, et du même coup, appuiera l'activité physique et améliorera la santé mentale et le bien-être des membres de ces communautés.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue de mettre en place d'importantes mesures pour améliorer l'état de santé de tout le monde au Canada. Grâce à ce projet, les peuples autochtones de la Colombie-Britannique auront un meilleur accès à un ensemble d'outils et de ressources qui profiteront à leur santé générale et à leur bien-être au moyen des connaissances et des pratiques traditionnelles, qui réduiront le risque de développer une maladie chronique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Le financement annoncé aujourd'hui permet d'intégrer le savoir et les pratiques culturels à l'activité physique et aux programmes de mode de vie sain et d'accroître l'accès aux aliments traditionnels. Ces mesures ont toutes le potentiel de prévenir les maladies chroniques tout en ayant une incidence positive sur les peuples autochtones de la Colombie-Britannique qui doivent trop souvent faire face à des inégalités en matière de santé. »

Patrick Weiler

Député West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, Colombie-Britannique

« Les trois prochaines années nous offrent une occasion inégalée de comprendre comment l'intendance autochtone des incendies appuie la santé et le bien-être. »

William Nikolakis

Directeur général, Gathering Voices Society

« Dans le contexte des efforts de nos communautés visant à contrer les répercussions de la colonisation, surtout de l'aliénation des terres et de l'imposition d'un mode de vie sédentaire dans les réserves, l'intendance autochtone des incendies offre des emplois culturellement appropriés et nous permet d'assumer nos responsabilités ancestrales à l'endroit des terres. »

Russell Myers-Ross

Yunesit'in First Nation

Faits en bref

La Gathering Voice Society (GVS) dirigera le projet « Caring for the Land, Caring for Each Other: Health and Well-being from Indigenous Fire Management Programs ». La GVS est un organisme de bienfaisance dirigé par des Autochtones qui appuie des programmes d'intendance autochtone des incendies qui profitent à l'environnement et aux communautés.

L'intendance autochtone des incendies est l'utilisation du feu par divers peuples autochtones pour modifier le régime des feux et s'adapter et répondre aux conditions climatiques et environnementales de la localité. L'intendance autochtone des incendies représente l'enseignement intergénérationnel des croyances, des pratiques et des connaissances liées au feu et du rôle des brasiers culturels dans les habitats et les écosystèmes exposés aux incendies.

Le financement annoncé aujourd'hui provient du programme Partenariats plurisectoriels de l'Agence de la santé publique du Canada . Depuis 2013, ce programme investit 20 millions de dollars par année dans des projets novateurs à l'échelle du pays qui visent à réduire le risque de maladies chroniques chez les membres de la population canadienne par des mesures relatives aux facteurs de risque modifiables courants, soit la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique. Le programme Partenariats plurisectoriels est maintenant connu sous le nom de Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés.

