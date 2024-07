OTTAWA, ON, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Dans tous les secteurs de l'économie, les femmes sont souvent confrontées à des préjugés sexistes, à la discrimination et au harcèlement sexuel, ce qui peut rendre plus difficile pour plusieurs de réaliser leur potentiel, tout en favorisant la croissance économique. Avec plus de 30 millions de dollars investis dans des projets visant à faire progresser la participation des femmes aux professions non traditionnelles depuis 2015, le gouvernement du Canada travaille fort pour éliminer ces obstacles, au profit des femmes et de toute la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de 770 000 $ sur deux ans et demi au Conseil des ressources humaines de l'industrie minière (Conseil RHiM).

La représentation des femmes au sein de la main-d'œuvre minière canadienne est trois fois inférieure à la moyenne de toutes les industries, et grâce au projet Changer la culture : favoriser la participation et la prospérité des femmes au sein de l'industrie minière, le Conseil RHiM s'efforce de changer la situation. Ce financement servira donc aux efforts du Conseil RHiM visant à éliminer les obstacles systémiques en travaillant avec les sociétés minières pour améliorer les politiques et les pratiques des entreprises afin de créer des cultures en milieu de travail plus inclusives qui répondent mieux aux besoins des femmes. Ce travail permettra de sensibiliser l'ensemble du secteur aux questions d'égalité des genres, de harcèlement sexuel et de violence fondée sur le sexe.

Grâce à des projets comme celui-ci, Femmes et Égalité des genres Canada veille à ce que les femmes puissent libérer leur plein potentiel. Lorsque les employeurs dans des domaines non traditionnels offrent des environnements inclusifs dans lesquels les femmes se sentent en sécurité et soutenues, cela mène à de meilleures conditions de travail, à plus de sécurité économique et de prospérité pour tout le monde.

Citations

« Lorsque nous donnons aux femmes des moyens d'agir dans des domaines non traditionnels, nous créons une main-d'œuvre plus forte et plus inclusive au Canada et nous libérons des talents diversifiés qui stimuleront l'innovation et la croissance économique. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les efforts du Conseil RHiM pour favoriser des changements positifs, et œuvrer en faveur d'une industrie plus juste et plus durable. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Soutenir les femmes de l'industrie minière dans notre communauté favorise un environnement de travail plus inclusif. Cela élargit le vivier de talents et apporte des perspectives diverses, contribuant ainsi à une croissance et un développement durables, ici même à Kanata, Ontario. »

L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et députée de Kanata‒Carleton

« Le Conseil RHiM est reconnaissant du soutien de Femmes et Égalité des genres Canada dans nos efforts visant à bâtir une main-d'œuvre minière canadienne sécuritaire, compétente et diversifiée. Le secteur minier est confronté à un resserrement du marché du travail à une époque où les minéraux et les métaux essentiels sont de plus en plus nécessaires pour assurer la transition du Canada vers une économie propre. Notre projet Changer la culture développera et mettra en œuvre des outils et des formations sur l'inclusion des genres afin de permettre le changement systémique nécessaire pour accroître l'offre de talents qualifiés dans le secteur grâce à une participation accrue des femmes. » Ryan Montpellier, directeur général, Conseil des ressources humaines de l'industrie minière

Faits en bref

La représentation des femmes dans la main-d'œuvre minière canadienne reste faible, environ 16 %, comparativement à 48 % dans toutes les industries ( Conseil RHiM , État du marché du travail dans l'industrie minière canadienne 2024 , p. 19).

, , p. 19). Un sondage réalisé par le Conseil RHiM en 2023 auprès des jeunes au Canada a montré que les jeunes femmes ont une mauvaise perception du secteur, classant l'exploitation minière au dernier rang parmi huit secteurs en ce qui a trait à la sécurité au travail, de « personnes comme elles ayant une expérience positive dans le secteur » et de possibilités d'avancement. (Conseil des RHiM , sondage sur la perception de l'industrie minière [anglais seulement], p. 13).

(Conseil des RHiM sondage sur la perception de l'industrie minière Depuis novembre 2015, Femmes et Égalité des genres Canada a investi 31 millions de dollars dans 66 projets visant à promouvoir la participation des femmes dans les professions non traditionnelles où elles sont sous-représentées.

a investi 31 millions de dollars dans 66 projets visant à promouvoir la participation des femmes dans les professions non traditionnelles où elles sont sous-représentées. Le budget de 2023 a alloué 160 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, au Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada afin de financer des organismes au service des femmes au Canada .

