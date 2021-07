Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les secteurs du patrimoine et de la culture, et d'aider les jeunes du pays à trouver des emplois et à entamer une carrière dans ces domaines

OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir les établissements du patrimoine, comme les musées, les galeries d'art, les archives, les organisations vouées au patrimoine autochtone et les lieux historiques, qui ont subi les effets de la pandémie de COVID-19.

Au cours de la dernière année, en raison des mesures sanitaires et des restrictions de voyage, les établissements du patrimoine ont dû se tourner vers l'offre d'expériences virtuelles. Le gouvernement continuera d'appuyer cette transition afin de faciliter l'accès aux collections numériques et patrimoniales du Canada pour les Canadiens et Canadiennes, partout au pays.

Soutien aux musées et aux établissements du patrimoine à la réouverture de leur établissement aux visiteurs

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé cette semaine l'octroi de 41 millions de dollars en 2021-2022 - tirés de l'enveloppe du budget de 2021 allouée aux secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et des sports de même qu'aux Canadiens et Canadiennes qui y travaillent - pour aider les établissements du patrimoine de partout au Canada à rouvrir et à accueillir de nouveau les visiteurs en toute sécurité. Ces fonds seront versés par l'entremise du Programme d'aide aux musées (PAM) et seront accessibles à un large éventail d'organisations grâce à un processus simplifié de demande en ligne. Ce financement s'appuie sur les 53 millions de dollars fournis par le gouvernement dans le cadre du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour les organismes patrimoniaux afin de soutenir les organismes possédant des collections patrimoniales.

De plus, le budget de 2021 prévoyait également un montant de 34 millions de dollars pour 2021-2022 afin d'aider les six musées nationaux du Canada et la Commission des champs de bataille nationaux, qui ont également subi des pertes financières importantes en raison de la pandémie de COVID-19.

Meilleur accès aux collections numériques et à l'histoire du Canada

Par ailleurs, le gouvernement du Canada investit également 23 millions de dollars sur trois ans pour aider les musées de partout au pays à numériser leur information et leurs collections. Ces fonds seront offerts par l'entremise d'un nouveau volet du PAM pour soutenir l'élaboration de contenu original, comme du matériel éducatif, des applications ou d'autres activités visant à rehausser l'expérience du visiteur en personne et en ligne.

De plus amples renseignements sur l'appel de demandes et les critères d'admissibilité suivront au cours des prochains mois.

Entamer une carrière dans le secteur du patrimoine

Enfin, le secteur du patrimoine ne saurait survivre sans l'arrivée de la prochaine génération d'étudiants et de diplômés qui acquièrent des aptitudes, des compétences et de l'expérience grâce à des emplois d'été, à des emplois de courte durée et à des stages au sein d'établissements patrimoniaux et culturels. C'est pourquoi le gouvernement continue de soutenir le programme Jeunesse Canada au travail. Dans le but d'atténuer les impacts de la pandémie de COVID-19, le gouvernement investira 12 millions de dollars pour 2021-2022 en fonds additionnels de relance dans ce programme, permettant ainsi la création de 1 240 emplois et stages supplémentaires.

De nombreux jeunes ont eu de la difficulté à trouver un emploi au cours de la dernière année en raison de la pandémie de COVID-19. Ces investissements arrivent à point, car ils leur fourniront des possibilités d'emploi, en plus d'aider les établissements patrimoniaux et culturels à se doter de la main-d'œuvre dont ils ont besoin pour fonctionner et assurer la relève.

Citations

« L'histoire, le patrimoine et la culture sont au cœur de ce que nous sommes et de ce que nous transmettons de génération en génération. Nous reconnaissons l'importance de l'éducation et la richesse de ce secteur, qui a beaucoup souffert des restrictions imposées par la pandémie au cours des derniers mois. Nous nous réjouissons du fait que les investissements de notre gouvernement permettront à de nombreux musées de rouvrir progressivement leurs portes au public, en plus d'offrir un accès en ligne à un plus grand nombre de collections patrimoniales canadiennes et d'aider de nombreux jeunes Canadiens et Canadiennes à trouver un emploi et à entamer leur carrière dans le secteur du patrimoine. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,9 milliard de dollars afin d'appuyer les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport. Cette aide financière favorisera la relance et la croissance de ces secteurs, en plus de contribuer à la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Afin d'évaluer les demandes et de distribuer les fonds aux organismes qui en ont le plus besoin, deux initiatives ont été créées : le Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport, qui fournira 300 millions de dollars sur deux ans à ces secteurs; et le Fonds de réouverture, un investissement de 200 millions de dollars pour appuyer les festivals, les activités culturelles, les pièces de théâtre en plein air, les célébrations du patrimoine, les musées locaux, les événements sportifs amateurs, et bien plus encore.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux principales fonctions muséales.

Les musées nationaux du Canada sont des sociétés d'État indépendantes qui sont responsables de leurs activités quotidiennes, notamment des décisions concernant leur programmation et le contenu des expositions, de même que la gestion de leurs ressources humaines et financières. Les fonds destinés aux musées nationaux et à la Commission des champs de bataille nationaux seront répartis comme suit en 2021-2022 :

Musée canadien pour les droits de la personne - 3,9 millions de dollars

Musée canadien de l'histoire - 4,9 millions de dollars

Musée canadien de l'immigration du Quai 21 - 1,4 million de dollars

Musée canadien de la nature - 8 millions de dollars

Musée des sciences et de la technologie du Canada - 7,6 millions de dollars

Musée des beaux-arts du Canada - 6,2 millions de dollars

Commission des champs de bataille nationaux - 2 millions de dollars

Jeunesse Canada au travail (JCT) fournit du financement aux employeurs afin de créer des emplois pour les étudiants et des stages pour les diplômés. Ces programmes aident les jeunes à acquérir des compétences dans le secteur de la culture et du patrimoine (volet JCT-Patrimoine) et dans le domaine des langues officielles (volet JCT-Langues officielles).

