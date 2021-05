CanNor annonce des investissements de près de 600 000 $ dans des projets agricoles et alimentaires au Yukon

WHITEHORSE, YT, le 20 mai 2021 /CNW/ - Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a versé du financement de secours dans les territoires afin de soutenir les entreprises du Nord, tout en faisant des investissements stratégiques dans les fondements et les structures existantes pour dynamiser l'économie du Nord.

CanNor a également continué de renforcer les entreprises et les collectivités du Nord grâce à ses programmes réguliers, afin d'aider les entreprises et les entrepreneurs locaux à se développer au sein de leurs collectivités et à contribuer à la prospérité économique des territoires, tout en continuant à s'adapter aux défis créés par la pandémie.

Le gouvernement du Canada appuie des projets du Yukon pour accroître la production alimentaire et stimuler l'innovation

Aujourd'hui, l'honorable Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a annoncé des investissements de près de 600 000 $ pour soutenir huit projets agricoles et alimentaires au Yukon.

100 000 $ pour appuyer un projet de Yukon Valley Farm sur deux ans qui permettra de construire un moulin qui abritera l'équipement qui transforme les grains cultivés dans la région en farine et en d'autres produits de grande valeur, comme les mélanges de cuisson.

100 000 $ pour appuyer un projet pilote de Grandma Treesaw's Bannock d'un an pour l'exportation de mélange sec de préparation de bannique destiné au marché du Nord-Ouest du Pacifique aux États-Unis.

99 999 $ pour appuyer Farm Gate Local Foods & Services dans la construction d'une grange pour la couvée et l'élevage de poulets de chair toute l'année durant.

99 999 $ pour appuyer un projet de la Yukon Chocolate Company sur deux ans pour répondre à la demande de la clientèle ainsi que d'augmenter le nombre de produits offerts et créer un espace collaboratif de production alimentaire : Yukon Provisions.

90 750 $ pour appuyer Icy Waters Inc. afin d'accroître la productivité de l'entreprise et la qualité de ses produits d'omble chevalier par l'achat et à l'installation d'un système de surveillance de l'oxygène et d'un congélateur commercial dans ses locaux sur la route Fish Lake.

49 500 $ pour appuyer un projet de Yukon Berry Farms qui permettra de rendre le processus de récolte des baies plus efficace et de réduire les coûts pour l'exploitation agricole grâce à l'acquisition d'une cueilleuse de camerises et de la construction d'une serre.

38 000 $ pour appuyer un projet de Silver Line Farm sur trois ans pour augmenter ses ventes grâce à la conception et la construction d'une installation mobile de transformation du miel ainsi que l'acquisition de l'équipement pour le conditionner. L'installation et l'équipement de transformation pourront être loués à d'autres producteurs de miel du Yukon .

. 20 960 $ pour appuyer un projet de Growers of Organic Food Yukon sur deux ans pour étudier la faisabilité et l'élaboration d'un plan de gestion d'un centre d'apprentissage sur les exploitations biologiques dans le Nord où des agriculteurs expérimentés pourront transmettre la relève agricole, ce qui augmentera la capacité d'élevage et la durabilité de la production alimentaire du Yukon .

Versé par l'entremise de CanNor, ce financement aidera les organismes du Yukon à augmenter la production alimentaire, à construire et à améliorer l'infrastructure, à accéder à de nouveaux marchés, à moderniser les équipements pour accroître la productivité, et à développer les entreprises. Ces investissements démontrent l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique durable à long terme dans toutes les régions du Yukon.

CanNor soutient le secteur de la production alimentaire au Yukon afin d'aider les entreprises à croître et à prospérer. Ce financement rehaussera l'accès des collectivités du territoire aux produits alimentaires et aux services en toute saison.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir des possibilités de développement économique diversifié au Yukon en veillant à ce que les collectivités, les entreprises et d'autres organismes puissent acquérir les compétences, l'infrastructure et l'équipement dont ils ont besoin.

Citations

« Des économies régionales fortes sont essentielles pour assurer le succès et la durabilité au Canada. C'est pourquoi les agences de développement régional du gouvernement du Canada sont là pour aider les entreprises et les innovateurs à se développer, à réussir et à créer de bons emplois pour les Canadiennes et les Canadiens. Ces investissements aident les collectivités du Yukon à relever les défis posés par la pandémie et à soutenir le secteur de l'agriculture et de la production alimentaire. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Même pendant la pandémie, les Yukonais trouvent des moyens de prospérer et s'épanouir. Je suis heureux de constater que les entreprises locales continuent de réussir et de contribuer à l'économie locale. CanNor soutient des projets qui contribuent à la croissance et à la prospérité du territoire. Cet investissement du gouvernement du Canada appuie le développement économique régional et communautaire durable au Yukon, et permettra de créer de bons emplois dans les collectivités nordiques et autochtones. »

- L'honorable Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

En bref

Le financement annoncé aujourd'hui est versé dans le cadre des programmes de CanNor, lesquels appuient des projets qui favorisent le développement économique communautaire durable, stimulent le développement et la croissance des entreprises, et facilitent l'innovation.

