GATINEAU, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) se distinguent par leur contribution unique à l'histoire et à la diversité du Canada. Reconnaissant leur rôle de premier plan au sein du marché du travail et de l'économie, le gouvernement du Canada continue de prendre les moyens nécessaires pour soutenir les minorités francophones et anglophones dans tout le pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé un financement supplémentaire de 20,5 millions de dollars sur cinq ans alloués au programme du Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (FH-CLOSM). Ce financement bénéficiera 14 organismes à travers le Canada et s'ajoute à l'investissement historique de 74,5 millions reconduit pour 2023-2028, pour un total de 95 millions de dollars. L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux Journées de dialogue, une réunion de consultation annuelle avec les organismes des CLOSM, qui a également permis de poursuivre les discussions tenues à l'échelle nationale lors du Sommet sur la main-d'œuvre de 2024 qui portait sur le futur développement du marché du travail.

Le FH-CLOSM est le programme phare d'EDSC visant à favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le programme finance un réseau de 14 organismes : un organisme national francophone ainsi qu'un organisme dans chaque province et chaque territoire. Ce financement supplémentaire permettra aux organismes de poursuivre leur travail en matière de développement économique communautaire, de développement des ressources humaines et de promotion des partenariats afin de soutenir des marchés du travail locaux inclusifs.

Les bénéficiaires de financement du FH-CLOSM ont accompli de grandes choses partout au Canada. En effet, au cours des cinq dernières années, les efforts combinés des 14 organismes ont favorisé la création d'au moins 60 nouvelles entreprises et de plus de 4 500 emplois. De plus, chaque année, plus de 90 000 personnes, entreprises et organismes communautaires bénéficient des activités offertes par ces organismes. Par exemple, en moyenne, plus de 11 000 jeunes et 12 000 nouveaux arrivants utilisent les services financés par le programme chaque année.

L'annonce d'aujourd'hui réaffirme l'engagement du gouvernement fédéral à travailler ensemble avec les organismes CLOSM pour soutenir la vitalité de ces communautés d'un bout à l'autre du pays. Le FH-CLOSM contribue également au Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration. Le Plan d'action est l'instrument principal qu'utilise le gouvernement du Canada afin de favoriser l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne, en conformité avec la Loi sur les langues officielles.

« En éliminant les obstacles à la participation au marché du travail, nous pouvons aider plus de Canadiens ayant une famille à trouver un bon emploi. Pour cela, il est nécessaire de faire tomber les barrières linguistiques et de veiller à ce que les gens puissent trouver le soutien dont ils ont besoin. Ainsi, un montant complémentaire de 20,5 millions de dollars a été aujourd'hui octroyé à 14 organisations au Canada dans le cadre du Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire afin qu'elles acquièrent les outils dont elles ont besoin pour aider davantage de Canadiens membres de communautés de langue officielle en situation minoritaire à trouver et à conserver un bon emploi. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Ce financement supplémentaire s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'indexation du FH-CLOSM. En mars 2024, le gouvernement du Canada , en collaboration avec les organismes du FH-CLOSM, a modifié les ententes de financement de ces organismes afin d'accorder des fonds supplémentaires pour 2023- 2024 et 2024-2025 dans le but de refléter les conditions économiques actuelles.

, en collaboration avec les organismes du FH-CLOSM, a modifié les ententes de financement de ces organismes afin d'accorder des fonds supplémentaires pour 2023- 2024-2025 dans le but de refléter les conditions économiques actuelles. Au cours des 50 dernières années, la proportion de francophones au Canada a diminué de façon constante. En 1971, les francophones hors Québec représentaient 6,1 % de la population canadienne, comparativement à 3,5 % en 2021 (Recensement de 2021).

a diminué de façon constante. En 1971, les francophones hors Québec représentaient 6,1 % de la population canadienne, comparativement à 3,5 % en 2021 (Recensement de 2021). Selon une étude sur l'appréciation et la perception des langues officielles au Canada , 77 % des Canadiens considèrent qu'une connaissance du français et de l'anglais améliore leurs chances de trouver un emploi.

, 77 % des Canadiens considèrent qu'une connaissance du français et de l'anglais améliore leurs chances de trouver un emploi. Le budget de 2023 a également annoncé 208 millions de dollars en nouveau financement à compter de 2023-24 et 54 millions de dollars par année par la suite pour le Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation pour soutenir les organismes des CLOSM dans la prestation de services d'aide à l'emploi. L'appel de propositions aux organismes a duré 10 semaines et a pris fin le 20 juin 2024. La période d'évaluation des demandes est en cours.

Le Sommet sur la main-d'œuvre de 2024 a eu lieu les 16 et 17 octobre. Il rassemblait des leaders de divers secteurs du marché du travail dans tout le Canada , qui ont tenu des discussions et échangé des points de vue sur les mesures à prendre pour favoriser un marché du travail moderne, inclusif et productif pour le 21e siècle.

