OTTAWA, ON, le 24 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition. Pour la deuxième année consécutive, aucune mort de baleine noire de l'Atlantique Nord n'a été signalée dans les eaux canadiennes. Cependant, avec des estimations récentes selon lesquelles il ne reste que 336 baleines noires de l'Atlantique Nord dans le monde, le gouvernement du Canada continue de travailler avec des experts scientifiques, l'industrie, des pêcheurs autochtones et non autochtones, des groupes environnementaux et la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis pour protéger et soutenir le rétablissement de cette espèce.

En 2021, le gouvernement du Canada a pris les mesures suivantes :

Pour aider à protéger les baleines contre les empêtrements dans les engins de pêche, Pêches et Océans Canada a ajusté les périodes de saison de pêche, et poursuivi la mise en œuvre des fermetures temporaires et saisonnières des zones de pêche quand et où des baleines y ont été détectées. En 2021, une zone d'environ 38 325 kilomètres carrés (une superficie presque sept fois plus grande que l'Île-du-Prince-Édouard) a été fermée à la pêche en fonction des détections de baleines noires. Dans ce total, une zone de 26 764 kilomètres carrés a été fermée pour la saison.

Le gouvernement du Canada utilise divers outils pour surveiller et détecter les baleines noires de l'Atlantique Nord, y compris la surveillance aérienne, la surveillance en mer, et les technologies acoustiques sous-marines. Les agents des pêches continueront de surveiller les baleines noires de l'Atlantique Nord dans nos eaux tout au long de l'année grâce à la surveillance aérienne. Compte tenu des récentes détections de baleines noires de l'Atlantique Nord dans le golfe du Saint-Laurent, Transports Canada demande aux marins de rester vigilants et de continuer, volontairement, à maintenir une vitesse maximale de 10 nœuds sur le fond chaque fois qu'ils peuvent le faire en toute sécurité.

En 2021, au moins 120 baleines noires de l'Atlantique Nord ont été identifiées dans les eaux canadiennes, ce qui représente environ le tiers de la population mondiale estimée.

Citations

« Pour la deuxième année consécutive, nos mesures ont permis d'éviter la mort de baleines noires de l'Atlantique Nord. C'est en grande partie grâce au travail acharné et à la collaboration continus des pêcheurs, qui ont adapté les pratiques dans l'intérêt de cette espèce emblématique. En travaillant ensemble, nous continuerons de protéger et de rétablir les mammifères marins du Canada ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils évoluent. ».

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce aux efforts coordonnés de notre gouvernement et de nos nombreux partenaires, aucune baleine n'a été retrouvée morte dans les eaux canadiennes au cours des deux dernières années. Je tiens à remercier l'industrie maritime qui contribue à protéger cette espèce emblématique. Chaque année, nous devons rester vigilants, et continuer à adapter nos mesures aux meilleures données scientifiques disponibles sur la façon de protéger ces baleines lorsqu'elles se trouvent dans nos eaux. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Faits en bref

En 2021, un nouvel empêtrement de baleine noire de l'Atlantique Nord a été signalé dans les eaux canadiennes. Il s'agissait du premier nouveau signalement d'un cas d'empêtrement observé dans les eaux canadiennes depuis 2019. Les partenaires du Programme national d'intervention pour les mammifères marins du Canada ont localisé la baleine et fixé une étiquette satellite, mais n'ont pas réussi à la dégager de l'engin de pêche. La baleine a depuis été en mesure de se débarrasser d'une partie de l'engin par elle-même.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Pêches et Océans Canada

