MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Pour le Québec et l'ensemble du Canada, les analyses scientifiques et économiques sont claires : l'atteinte de la carboneutralité au cours des 30 prochaines années est essentielle pour prévenir les pires répercussions des changements climatiques et elle permettra aux innovateurs de la première heure de mieux exploiter les possibilités offertes par la transition vers une économie propre.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a souligné que le gouvernement du Canada soutient le développement d'une économie carboneutre au Québec, alors qu'il prenait la parole au forum Americana 2023, l'un des plus grands événements environnementaux d'Amérique du Nord. Le ministre a prononcé un discours intitulé « Répondre à l'urgence climatique, c'est bâtir l'économie de demain », dans lequel il a souligné le rôle croissant que les entreprises jouent dans l'atteinte de la carboneutralité. Le gouvernement du Canada contribue à stimuler l'environnementalisme économique par une panoplie de politiques, y compris la création du Groupe consultatif pour la carboneutralité, un organisme indépendant chargé de fournir des conseils sur les meilleurs moyens pour le Canada d'atteindre la carboneutralité.

Le ministre a souligné le financement récemment annoncé visant à soutenir cinq nouveaux projets de recherche au Québec, sélectionnés par le Groupe consultatif pour la carboneutralité, pour aiguiller les efforts de ce dernier. Grâce à cet investissement d'un peu plus de 3 millions de dollars dans la province de Québec provenant du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, des chercheurs de Polytechnique Montréal, de Mobilité électrique Canada, de Québec Net Positif et de l'Institut du Québec réaliseront des études sur divers sujets, allant de l'évaluation des risques et des possibilités liés à l'extraction stratégique de métaux et à la biomasse, à la recherche des meilleurs moyens d'aider les petites et moyennes entreprises à comprendre leur rôle dans un Canada carboneutre.

Ces projets font partie de 16 nouvelles initiatives réparties dans tout le pays, qui sont financées à hauteur de près de 10 millions de dollars afin de soutenir les objectifs du Groupe consultatif pour la carboneutralité et de cerner, d'accélérer et d'évaluer les mesures d'atténuation qui peuvent aider le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

La protection de l'environnement et la croissance de l'économie ne sont pas incompatibles. En fait, l'action environnementale pour contrer les changements climatiques est maintenant devenue le fer de lance du développement économique au 21e siècle. En investissant dans les technologies propres et en recueillant des idées sur la façon d'atteindre la carboneutralité, le gouvernement du Canada fait un pas dans la bonne direction en vue d'atteindre son objectif ultime de créer un Canada sain et prospère.

« L'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 est au cœur d'un plan qui aide à la fois l'environnement et la croissance d'une économie plus respectueuse de l'environnement et plus concurrentielle. Le Canada est bien placé pour fournir au monde les produits et services les plus propres, tout en créant de bons emplois pour les Canadiens pendant des décennies. Les investissements dans la recherche appuyant une prestation de conseils indépendants et de nouvelles idées sur les voies d'action représentent la meilleure façon d'assurer un processus décisionnel judicieux, fondé sur des données probantes, et d'établir les conditions propices à des améliorations réussies et durables. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Groupe consultatif pour la carboneutralité est fier d'annoncer ces nouvelles études qui éclaireront nos conseils indépendants sur les meilleurs moyens pour le Canada d'atteindre la carboneutralité. Nous espérons que ces projets feront également émerger de nouvelles idées et pistes de solution pour les chercheurs et les décideurs de partout au Canada. »

- Marie-Pierre Ippersiel, présidente et directrice générale de PRIMA Québec et coprésidente du Groupe consultatif pour la carboneutralité

Organisé par Réseau Environnement, le forum bisannuel d'une durée de trois jours est l'un des plus importants événements environnementaux d'Amérique du Nord.

La carboneutralité - soit l'absence d'émissions de gaz à effet de serre ou la compensation totale de celles-ci au moyen de mesures qui visent à éliminer de l'atmosphère les gaz qui contribuent aux changements climatiques - est essentielle pour assurer aux générations à venir un monde sûr où il fait bon vivre.

Le Groupe consultatif sur la carboneutralité a été créé en février 2021. Il est actuellement composé de huit personnes offrant un large éventail d'expériences et d'expertises dans les domaines des affaires, de l'élaboration de politiques, de la science du climat et bien d'autres. Ces personnes sont chargées de conseiller le gouvernement du Canada sur les moyens d'atteindre la carboneutralité, en dialoguant avec les Canadiens et en s'appuyant sur les meilleures connaissances scientifiques et autochtones disponibles.

Le premier rapport annuel du Groupe consultatif sur la carboneutralité a été présenté au ministre le 30 décembre 2022. Environnement et Changement climatique Canada examine actuellement les recommandations, dans le respect des échéances prévues par la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, doté d'un budget de 206 millions de dollars, a été en grande partie créé à partir de l'amende de 196,5 millions de dollars versée par Volkswagen au Fonds pour dommages à l'environnement pour avoir contourné les règles du Canada en matière de protection de l'environnement - la plus importante amende environnementale imposée dans l'histoire du Canada.

Le Fonds pour dommages à l'environnement est un compte à fins déterminées géré par Environnement et Changement climatique Canada et utilisé pour investir les sommes provenant des amendes, des ordonnances de la cour et des contributions volontaires dans des projets prioritaires qui profiteront à l'environnement naturel du Canada.

