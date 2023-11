OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une entente de principe avec l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) pour le groupe Recherche (RE). Une fois ratifiée, cette entente s'appliquera à environ 3 000 membres à l'échelle du pays. La communauté de la recherche joue un rôle important dans l'avancement des connaissances qui sous-tendent les programmes et services du gouvernement du Canada destinés aux Canadiennes et aux Canadiens.

L'entente de principe de 4 ans, qui expire le 30 septembre 2026, prévoit des augmentations économiques générales ainsi que d'autres améliorations pour les employés et employées, dont une indemnité ponctuelle de 2 500 $ et un congé pour pratiques autochtones traditionnelles. Cette entente de principe cadre avec le modèle établi par d'autres ententes conclues pour divers groupes au cours de cette ronde de négociations.

En mai 2023, les équipes de négociation de l'IPFPC et du gouvernement du Canada ont aussi conclu une entente de principe à la table centrale de l'IPFPC sur des points clés communs aux 6 unités de négociation. Les points convenus entreront en vigueur une fois que chaque convention collective aura été signée.

À ce jour, le gouvernement du Canada a conclu des ententes de principe avec 14 unités de négociation représentant environ 76 % de la population de l'administration publique centrale participant aux négociations collectives.

Citation

« Les fonctionnaires travaillent dur pour fournir des services aux Canadiennes et aux Canadiens, et nous travaillons d'arrache-pied avec eux à la table des négociations afin de parvenir à des résultats positifs. Les deux parties sont arrivées à la table en se concentrant sur les principales priorités, ce qui a permis de conclure une entente équitable pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables. Nous poursuivons les négociations pour les autres tables de négociation actives et nous nous engageons à parvenir à des résultats positifs similaires. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

En tant qu'employeur, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) négocie avec l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) depuis le mois de mars 2023 pour la conclusion d'une convention collective renouvelée pour le groupe Recherche (RE). Le 23 novembre 2023, une entente de principe a été conclue pour ce groupe.

(IPFPC) depuis le mois de mars 2023 pour la conclusion d'une convention collective renouvelée pour le groupe Recherche (RE). Le 23 novembre 2023, une entente de principe a été conclue pour ce groupe. Le groupe Recherche comprend les postes qui sont principalement liés à l'application d'une connaissance approfondie de spécialités scientifiques et professionnelles à la planification, à la réalisation, à l'évaluation et à la gestion d'activités de recherche fondamentale, d'élargissement des connaissances, de développement de la technologie et d'innovation liées aux sciences militaires, à la recherche historique, à l'archivistique, aux mathématiques et aux sciences naturelles.

Les 6 unités de négociation faisant partie de la table centrale de l'IPFPC sont les suivantes : Groupe Technologies de l'information (IT) (anciennement Systèmes d'ordinateurs [CS]), qui comprend environ 17 000 fonctionnaires; Groupe Services de santé (SH), qui compte environ 4 000 fonctionnaires; Groupe Architecture, génie et arpentage (NR), qui compte près de 4 000 fonctionnaires; Groupe Commerce et achat (CP) (anciennement Vérification, commerce et achat [AV]), qui comprend environ 7 000 fonctionnaires; Groupe Recherche (RE), qui comprend environ 3 000 fonctionnaires; Groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP), qui compte environ 9 000 fonctionnaires.



Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias) : Ronny Al-Nosir, Attaché de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 613-408-8294, Relations avec les médias : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Ligne sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]