Le gouvernement du Canada conclut des ententes de principe avec plusieurs unités de négociation de la fonction publique

OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement a conclu 5 ententes de principe avec des groupes de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l'Association canadienne des agents financiers et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité. Si elles sont ratifiées, ces ententes toucheront près de 30 000 employés fédéraux de la fonction publique.

Les ententes auraient une durée de quatre ans et comprendraient des augmentations économiques de 2 % pour chacune des 2 premières années et de 1,5 % pour les deux années restantes. Les ententes de principe comprennent également de nouvelles mesures pour faciliter leur mise en œuvre et indemniser les employés qui ne reçoivent pas leurs paiements rétroactifs ou leur hausse de salaire dans les délais convenus.

D'autres dispositions provisoires reflètent les exigences d'aujourd'hui à l'égard des travailleurs, notamment de nouvelles dispositions relatives au congé pour les proches aidants et un congé parental prolongé, qui correspondent davantage aux prestations d'assurance-emploi.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à conclure des ententes raisonnables pour les contribuables et à offrir aux employés des hausses de salaire équitables.

« Je me réjouis qu'une entente de principe ait été négociée de bonne foi visant les conventions collectives de plus de 30 000 fonctionnaires. Cela illustre une fois de plus le respect qu'a toujours témoigné notre gouvernement à l'égard des fonctionnaires du Canada. Nous demeurons fidèles à notre approche visant à mener des négociations collectives de bonne foi et nous espérons continuer à conclure des ententes qui sont bonnes pour les fonctionnaires et justes pour les contribuables canadiens. »

- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

Les unités de négociation qui ont conclu une entente de principe sont les suivantes :

Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Sciences appliquées et examen des brevets (SP)

Vérification, commerce et achat (AV)

Groupe Vérification, finances et sciences (VFS), Agence du revenu du Canada (employeur distinct)

Association canadienne des agents financiers

Gestion financière (FI)

Fraternité internationale des ouvriers en électricité

Électronique (EL)

