TORONTO, le 8 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et députée de Toronto-Centre, a commémoré l'importance historique nationale du programme de recrutement de domestiques antillaises (1955-1967), lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement de plaque au Centre culturel Blackhurst de Toronto, en Ontario. Le dévoilement a été fait au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Lancé en 1955, le programme de recrutement de domestiques antillaises était un programme d'immigration ciblée dans le cadre duquel des femmes originaires des pays des Caraïbes venaient au Canada pour y travailler comme employées de maison. À une époque où les politiques gouvernementales limitaient l'entrée d'immigrants non blancs, le programme offrait aux femmes des Caraïbes la possibilité de devenir des immigrantes reçues et, par la suite, des citoyennes canadiennes. Les participantes à ce programme étaient soumises à des exigences strictes en matière d'âge et d'éducation, et elles devaient être célibataires et passer un examen médical - un niveau d'examen plus élevé par rapport à d'autres programmes d'immigration à l'époque.

Environ 3 000 femmes ont participé au programme. Une fois acceptées, les femmes avaient la possibilité de choisir leur destination préférée, la plupart choisissant Toronto ou Montréal. À leur arrivée au Canada, les femmes ont connu des conditions de travail difficiles, des différences culturelles, l'isolement et la discrimination raciale. Elles travaillaient souvent de plus longues heures tout en recevant un salaire inférieur à celui qui leur avait été promis. Après une année de travail domestique, les femmes obtenaient le statut d'immigrante reçue et elles pouvaient entreprendre des études ou chercher un emploi dans d'autres domaines. Elles pouvaient également parrainer les membres de leurs familles qui souhaitaient obtenir la résidence permanente au Canada. Par conséquent, le programme de recrutement de domestiques antillaises a contribué à la croissance de la culture caribéenne au Canada, en particulier à Toronto et à Montréal. De nombreuses travailleuses domestiques sont devenues des chefs de file dans diverses activités professionnelles, y compris l'honorable Jean Augustine, une enseignante qui a émigré de la Grenade au Canada en 1960 et qui est devenue en 1993 la première femme noire canadienne élue à la Chambre des communes. Le programme de recrutement de domestiques antillaises a été abandonné en 1968 lorsque la politique d'immigration du Canada est passée à un système à points.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné ce pays afin d'aider les Canadiennes et Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

Citations

« Le programme de recrutement de domestiques antillaises a changé la vie de milliers de femmes antillaises venues au Canada en quête d'un avenir meilleur. Elles ont été victimes de discrimination, ont travaillé très dur et ont pourtant trouvé des moyens de s'épanouir et de bâtir des communautés fortes, apportant le dynamisme de la culture antillaise dans leur nouveau pays. Aujourd'hui, nous reconnaissons leurs luttes, célébrons les réalisations de la communauté antillaise canadienne et reconnaissons l'importance continue de lutter contre le racisme au Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Alors que nous célébrons l'héritage et le leadership des personnes noires, quoi de plus approprié que de célébrer les femmes qui sont venues au Canada dans le cadre du programme de recrutement de domestiques antillaises. Alors qu'elles se sont battues pour devenir quelque chose de plus grand que ce que la politique leur avait prescrit, leur héritage de leadership, d'esprit et de détermination noirs nous inspire encore aujourd'hui. Cette plaque est une représentation non seulement de la culture caribéenne au Canada, mais aussi de la force et de la résilience des femmes noires qui ont ouvert la voie pour de nombreuses générations. »

L'honorable Marci Ien,

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et députée de Toronto-Centre

Les faits en bref

Selon le recensement de 2016, près de 750 000 Canadiens et Canadiennes sont d'origine caribéenne, la majorité d'entre eux ayant immigré au Canada après 1971. Les femmes qui sont venues au Canada dans le cadre du programme de recrutement de domestiques antillaises ont été les premières à arriver dans ce qui allait devenir une vague d'immigration des Caraïbes dans la seconde moitié du XX e siècle.

après 1971. Les femmes qui sont venues au dans le cadre du programme de recrutement de domestiques antillaises ont été les premières à arriver dans ce qui allait devenir une vague d'immigration des Caraïbes dans la seconde moitié du XX siècle. L'honorable Jean Augustine a émigré de la Grenade au Canada en 1960 dans le cadre du programme de recrutement de domestiques antillaises. Après son année de travail domestique, elle s'est inscrite à l'Université de Toronto où elle a obtenu un baccalauréat ès arts et une maîtrise en éducation avant de devenir directrice d'école et de se lancer dans l'activisme communautaire. En 1993, elle a été la première femme noire canadienne élue à la Chambre des communes et a été nommée à un poste ministériel en 2002.

a émigré de la Grenade au en 1960 dans le cadre du programme de recrutement de domestiques antillaises. Après son année de travail domestique, elle s'est inscrite à l'Université de où elle a obtenu un baccalauréat ès arts et une maîtrise en éducation avant de devenir directrice d'école et de se lancer dans l'activisme communautaire. En 1993, elle a été la première femme noire canadienne élue à la Chambre des communes et a été nommée à un poste ministériel en 2002. La plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant le programme de recrutement de domestiques antillaises a été dévoilée à Toronto , qui est située sur les terres visées par un traité et sur le territoire traditionnel des Mississaugas de la Première Nation de Credit, ainsi que sur le territoire traditionnel des Anishinaabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat.

commémorant le programme de recrutement de domestiques antillaises a été dévoilée à , qui est située sur les terres visées par un traité et sur le territoire traditionnel des Mississaugas de la Première Nation de Credit, ainsi que sur le territoire traditionnel des Anishinaabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiennes et Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une approche globale et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Document connexe

Document d'information sur le programme de recrutement de domestiques antillaises

Liens connexes

Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Le gouvernement du Canada reconnaît l'histoire des Noirs au Canada avec quatre nouvelles désignations historiques

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Gabriel Camozzi, Agent, communications, Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Unité de gestion du Sud-Ouest de l'Ontario, 905-870-5724, [email protected]