Le gouvernement du Canada collabore avec les communautés autochtones pour lutter contre les répercussions croissantes sur la santé des maladies liées au climat

OTTAWA, ON, le 18 juin 2026 /CNW/ - Les changements environnementaux entraînent l'apparition de maladies infectieuses, telles que celles transmises par les tiques et les moustiques, dans de nouvelles régions du Canada, ce qui a des répercussions sur la santé et le bien-être des populations à l'échelle nationale. Ces répercussions peuvent souvent être disproportionnées pour les communautés autochtones, aggravant les défis existants en matière de santé publique et creusant les inégalités en matière de santé.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de 3,3 millions de dollars sur trois ans pour cinq projets menés en collaboration avec des communautés des Premières Nations, inuites et métisses. Ces projets aideront les communautés à se préparer et à réagir aux répercussions croissantes du changement climatique sur la propagation des maladies infectieuses.

Les cinq projets, financés par le Fonds du programme de maladies infectieuses et de changements climatiques (FPMICC) de l'Agence de la santé publique du Canada, soutiendront des initiatives communautaires qui intègrent le savoir autochtone à la science occidentale. Ce travail permettra de sensibiliser la population, de renforcer les capacités de surveillance et de donner aux communautés les moyens de surveiller, de prévenir et de réagir aux risques de maladies infectieuses liées au climat.

Parmi les bénéficiaires du financement figurent le Collège Aurora, l'Association des pharmaciens du Canada en collaboration avec Indigenous Pharmacy Professionals of Canada, la Croix-Rouge canadienne en collaboration avec le gouvernement du Nunatsiavut, le Conseil Cri de la Santé et Services Sociaux de la Baie-James et Les Femmes Michif Otipemisiwak.

Citations

« Les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis comprennent depuis longtemps les liens profonds qui unissent l'environnement et la santé humaine. Puisque les changements climatiques accélèrent la propagation des maladies infectieuses, il importe d'appuyer les approches menées par les populations autochtones, fondées sur ce savoir. Avec ces investissements, notre gouvernement donne aux communautés les moyens de fortifier la surveillance, de protéger leur santé et d'intervenir face aux risques émergents de manière culturellement appropriée et durable. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

«En appuyant des projets pilotés localement, nous améliorons l'accès aux outils, aux connaissances et à la surveillance dont les communautés ont besoin pour cerner les risques de façon plus précoce et y répondre efficacement. Ce financement vise à renforcer les capacités à long terme afin que nos partenaires des Premières Nations, Inuits et Métis puissent ouvrir la voie en matière de protection de la santé communautaire, aujourd'hui comme à l'avenir. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada et font partie de la Stratégie nationale d'adaptation.

Depuis son lancement en 2017, le Fonds du programme de maladies infectieuses et de changements climatiques (FPMICC) a investi 19,2 millions de dollars pour soutenir 48 projets dans tout le pays, y compris les nouveaux projets annoncés aujourd'hui.

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SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Contacts: Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]