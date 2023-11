La formation Sivuliqtiunirmut Ilinniarniq est un programme destiné aux Inuits du Nunavut qui travaillent au sein du gouvernement du Canada et qui les prépare à occuper des postes de supervision ou de gestion.

IQALUIT, NU, le 23 nov. 2023 /CNW/ - L'emploi des Inuits au sein du gouvernement du Canada est essentiel à la prospérité des Inuits au Nunavut et constitue un élément essentiel des responsabilités du Canada en vertu de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et de ses engagements à l'égard de la réconciliation.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, félicite les participants à la formation en leadership Sivuliqtiunirmut Ilinniarniq qui ont terminé le programme et qui ont été reconnus lors d'une cérémonie spéciale tenue sur le campus de l'École de la fonction publique du Canada à Ottawa.

La formation en leadership Sivuliqtiunirmut Ilinniarniq est un programme de perfectionnement des superviseurs et du leadership en plusieurs phases mené par Pilimmaksaivik (Centre d'excellence fédéral pour l'emploi des Inuits au Nunavut) en partenariat avec l'École de la fonction publique du Canada. Cette formation vise à soutenir le perfectionnement des compétences et des expériences des employés inuits travaillant pour le gouvernement du Canada au Nunavut, alors qu'ils se préparent à assumer de nouveaux rôles de leadership dans leurs milieux de travail respectifs.

Cette cohorte est composée de seize participants issus de sept ministères et organismes fédéraux du Nunavut. Un processus de candidature a été lancé en 2022 et le programme a commencé en janvier 2023.

La formation offerte par le programme de leadership Sivuliqtiunirmut Ilinniarniq contribue aux responsabilités du gouvernement du Canada en vertu de l'article 23 de l'Accord du Nunavut (« Emploi des Inuits ») relatives à l'obtention d'une main-d'œuvre inuite représentative au Nunavut.

« Les Canadiens de tout le pays devraient se voir représentés dans leur fonction publique. Ceci est particulièrement important dans le Nord. Nous continuons à nous appuyer sur le succès du programme de formation en leadership Sivuliqtiunirmut Ilinniarniq grâce à cette nouvelle cohorte et en veillant à ce que les Inuits soient représentés à tous les niveaux de la fonction publique. Je félicite les participants pour l'achèvement de cette formation et j'ai hâte de voir les connaissances et les compétences qu'ils apporteront à leurs lieux de travail respectifs grâce à cette expérience. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

Le Canada a mis sur pied Pilimmaksaivik (Centre d'excellence fédéral pour l'emploi des Inuits au Nunavut ) en 2016 afin d'adopter une approche pangouvernementale en matière d'emploi des Inuits. Hébergé à CanNor, Pilimmaksaivik est un bureau central de coordination chargé d'appuyer la mise en œuvre de l'article 23 de l'Accord du Nunavut .

Le programme de formation en leadership Sivuliqtiunirmut Ilinniarniq a été lancé en 2017 en tant qu'initiative de formation clé pour accroître l'emploi des Inuits dans des rôles de supervision. Depuis sa création, 47 participants ont achevé le programme.

Les ministères participants sont les suivants : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, ministère des Pêches et des Océans, Agence canadienne de développement économique du Nord, Savoir polaire Canada, Services de poursuites pénales du Canada, Environnement et Changement climatique Canada, et Services publics et Approvisionnement Canada.

