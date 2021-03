OTTAWA, ON, le 3 mars 2021 /CNW/ - Le Canada et ses partenaires du monde entier font face à des défis sans précédent causés par une crise économique, les changements climatiques, et une reprise à l'horizon de la COVID-19. Le Canada et ses homologues internationaux reconnaissent le potentiel que des océans en bonne santé auront comme solution puissante à ces problèmes. C'est pourquoi les Nations Unies ont déclaré une Décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable (Décennie de l'océan) 2021-2030.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a officiellement lancé au Canada la Décennie de l'océan lors d'un événement virtuel. S'adressant aux membres de la communauté des spécialistes des océans, la ministre Jordan a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada envers la santé des océans et les sciences océaniques, pour soutenir une économie bleue durable et prospère.

À l'occasion du lancement de la Décennie de l'océan, la Ministre a également publié le rapport Les océans du Canada maintenant : 2020 qui informe les Canadiens sur l'état actuel des océans du Canada, et met en évidence certains des principaux défis auxquels nos océans sont confrontés. Cette édition intègre les dernières connaissances scientifiques, pour donner une perspective nationale sur l'état et les tendances de l'environnement physique, des espèces, et des réseaux alimentaires dans nos océans.

La Décennie de l'océan est une initiative importante qui guidera la Stratégie de l'économie bleue du gouvernement du Canada, et mettra en lumière l'importance des sciences océaniques. Grâce à notre connaissance commune des océans, nous bâtirons une économie bleue durable qui peut offrir des opportunités économiques, autonomiser les collectivités côtières, alimenter nos villes, transporter notre population et nos marchandises, ainsi que fournir des solutions novatrices aux défis mondiaux.

« Le Canada est fier de se joindre aux Nations Unies pour célébrer la Décennie des sciences océaniques au service du développement durable. À mesure que nous développons l'économie bleue du Canada à l'échelle nationale, il est impératif que nous appuyions également d'autres pays océaniques pour développer des industries océaniques plus durables. Nos océans sont des entités partagées, et les problèmes auxquels ils sont confrontés nécessitent des solutions globales. Ensemble, nous sommes en mesure d'exploiter la recherche scientifique et la technologie innovante, pour protéger la santé de nos océans et créer de meilleures façons plus durables de travailler sur l'eau. »



L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

La Décennie de l'océan est une initiative internationale dirigée par la Commission océanographique intergouvernementale ( COI) de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle encourage les partenaires du monde entier à collaborer pour faire progresser l'océanographie afin de soutenir le développement durable de nos océans.

est un rapport public national sur les écosystèmes marins des trois océans du Canada. C'est le troisième rapport de la série sur l'état des océans après les rapports sur l'Atlantique et l'Arctique qui ont été publiés en 2020. Un rapport national sur l'état de nos océans sera publié tous les quatre ans. Le prochain rapport sur l'état des océans sera consacré à l'océan Pacifique.

L'économie bleue est une économie basée sur des ressources océaniques durables. Avant la COVID-19, l'économie océanique du Canada contribuait de manière significative au produit intérieur brut (PIB) national, en ajoutant environ 31,7 milliards de dollars par an (1,6 % du PIB total) et près de 300 000 emplois dans un large éventail de secteurs.

