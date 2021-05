La secrétaire parlementaire Marie-France Lalonde confirme l'octroi d'un financement à des organismes de langues officielles à Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NF, le 20 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'appuyer son réseau de partenaires afin de favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle qui vivent en situation minoritaire, tout en contribuant à l'innovation et à l'excellence.

Aujourd'hui, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a annoncé que le gouvernement du Canada avait investi 1,6 million de dollars dans le financement du programme de 2020-2021 pour 8 organismes de Terre-Neuve-et-Labrador. Cela représente une augmentation de 33 p. 100 du financement depuis 2018, qui est directement remis aux organismes de la province afin qu'ils puissent jouer un plus grand rôle dans le maintien de la vitalité de la communauté acadienne et francophone. Cette annonce a été faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Le financement découlant du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 a permis de créer des projets prometteurs et d'offrir une stabilité financière aux organismes communautaires de la province. Selon le recensement de 2016, 5 p. 100 des Terre-Neuviens et Labradoriens parlent l'anglais et le français. La présence française continue de croître dans cette province, notamment à St. John's, dans la péninsule Port-au-Port, ainsi qu'au Labrador, grâce à l'aide des organismes franco-terre-neuviens et labradoriens qui reçoivent l'appui du gouvernement du Canada.

Citations

« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada font partie du tissu social de notre pays. Elles comptent de nombreux petits organismes dévoués qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de nos communautés. Le financement de 1,6 million de dollars que nous accordons à 8 organismes communautaires qui soutiennent les langues officielles à Terre-Neuve-et-Labrador les aidera à renforcer les institutions francophones de la province. Plus que jamais, le gouvernement du Canada jouera son rôle dans la protection des droits linguistiques aux quatre coins du pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 du gouvernement fédéral a eu un impact significatif pour le développement de nos communautés. Il nous a en effet permis le renforcement de nombre de nos organismes communautaires pour les aider à mieux retenir leurs talents d'augmenter l'offre de services en français auprès de nos citoyens dans plusieurs secteurs, et d'entreprendre de l'animation communautaire dans trois de nos communautés locales émergentes. »

- Sophie Thibodeau, présidente, Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir témoigne de la vision globale du gouvernement du Canada à l'établissement d'une francophonie canadienne forte et de l'appui à nos communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le Plan d'action propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Les Programmes d'appui aux langues officielles de Patrimoine canadien font la promotion du français et de l'anglais dans la société canadienne et favorisent l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire.

Il existe des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire du pays, et ces communautés ont toutes des réalités et des besoins particuliers.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le 30 mai a été décrété Journée de la francophonie terre-neuvienne-et-labradorienne. Cette journée symbolique offre l'occasion de célébrer la langue et la culture des Franco-Terre-Neuviens et Labradoriens, dont la présence dans la province remonte à plus de 500 ans.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé 392 millions de dollars pour aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire du pays. Ce fonds vise à atteindre des niveaux de bilinguisme plus élevés; à rendre accessible partout au Canada un enseignement postsecondaire de grande qualité dans la langue de la minorité; à soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire; et à aller de l'avant dans la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada

Programmes d'appui aux langues officielles

Document d'information

Nom de l'organisme Financement octroyé en

2018-2019 (avant le Plan

d'action pour les

langues officielles) Allocation totale

octroyée en

2020-2021 L'Association communautaire francophone de St-Jean Inc. 185 000 $ 234 917 $ L'Association francophone du Labrador 114 000 $ 149 717 $ Association régionale de la côte ouest Inc. 235 000 $ 301 166 $ Canadian Parents For French, Nfld/Labrador Inc. 136 710 $ 164 052 $ La Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-du-Labrador 264 745 $ 364 694 $ La Fédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-du-Labrador 110 000 $ 142 000 $ Franco-jeunes de Terre-Neuve-et-du-Labrador 100 000 $ 174 000 $ Le Gaboteur 70 000 $ 84 000 $ TOTAL 1 215 455 $ 1 614 546 $

Liens connexes

www.pch.gc.ca