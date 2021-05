Le gouvernement du Canada poursuit son engagement visant à soutenir la relance économique de l'industrie audiovisuelle canadienne

GATINEAU, QC, le 21 mai 2021 /CNW/ - Les artistes jouent un rôle important dans le développement social, culturel et économique du Canada. Alors que l'industrie de la production audiovisuelle amorce sa saison la plus active de l'année, il est important de poursuivre notre appui envers ce secteur d'activité économique essentiel qui emploie des Canadiens et Canadiennes partout au pays.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé une augmentation de 49 millions de dollars de l'enveloppe du Fonds d'indemnisation à court terme (FICT) pour productions audiovisuelles canadiennes. Ceci fera passer la capacité de couverture du FICT à 149 millions de dollars jusqu'au 31 mars 2022 et contribuera à appuyer l'industrie dans sa relance économique après la pandémie de COVID-19. Le ministre Guilbeault et Christa Dickenson, directrice générale de Téléfilm Canada, ont fait cette annonce lors des Prix Écrans canadiens, qui réunissent les intervenants de l'industrie en vue de souligner l'excellence des productions cinématographiques et télévisuelles canadiennes.

Cet investissement accru dans le FICT permettra à un plus grand nombre de productions canadiennes de maintenir leur calendrier de tournage, particulièrement au printemps et à l'été, soit les saisons les plus actives de ce secteur. Téléfilm Canada, qui administre le programme, continuera d'indemniser les sociétés de production dont les tournages sont abandonnés ou interrompus à la suite de diagnostics de COVID-19 sur les plateaux ou d'éclosions au sein de leurs équipes.

En février dernier, le gouvernement du Canada avait annoncé la prolongation et l'augmentation de l'enveloppe du FICT dans le but de continuer à aider les producteurs de ce secteur et de pallier le manque de couverture d'assurance pour indemniser les arrêts de productions liés à la COVID-19.

Citations

« Nous savons que l'industrie cinématographique et télévisuelle canadienne continue de vivre des moments difficiles. Nous sommes conscients des difficultés et des défis auxquels les producteurs canadiens font face actuellement, c'est pour cela que nous ajustons nos mesures visant à les aider le plus rapidement possible. En ces temps incertains, cette industrie dynamique continue d'être là pour les Canadiens et les Canadiennes. Nous poursuivrons nos efforts pour l'épauler. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Cette aide supplémentaire est essentielle pour les productions et aura un impact significatif sur l'industrie, à court et à long terme. Les 369 demandes traitées par Téléfilm jusqu'à maintenant ainsi que les nombreuses autres qui devraient être soumises prochainement démontrent que l'industrie retrouve sa vitalité et qu'elle doit être soutenue plus que jamais. »

- Christa Dickenson, directrice générale, Téléfilm Canada

Les faits en bref

Le FICT est une mesure temporaire, administrée par Téléfilm Canada, qui vise à combler le vide laissé par le manque de couverture d'assurance pour les interruptions de tournages et les abandons de productions causés par la COVID-19 sur les plateaux de tournage. Vous pouvez consulter le site Internet de Téléfilm Canada pour vous familiariser avec les conditions d'admissibilité du FICT.

Depuis son lancement l'automne dernier, le FICT a reçu 369 demandes totalisant plus de 248,7 millions de dollars en couverture de production, ce qui représente un volume de 1,2 milliard de dollars en activités de production. À ce jour, le FICT a reçu 7 réclamations en raison d'interruptions de production liées à la COVID-19, ce qui représente moins de 1 million de dollars.

