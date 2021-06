CHARLOTTETOWN, PEI , le 30 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, en partenariat avec la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants (ACC) et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé l'octroi d'un nouveau contrat pour les services de réadaptation pour les vétérans et leur famille. Le contrat a été attribué à Partners in Canadian Veterans Rehabilitation Services, un partenariat entre deux entreprises : WGC International et Lifemark Health Group.

À la suite d'un processus ouvert, juste et concurrentiel, Partners in Canadian Veterans Rehabilitation Services recevra 560 millions de dollars sur une période initiale de cinq ans et demi en vue d'améliorer les services de réadaptation et de soutenir les vétérans et leur famille lors de la transition à la vie après le service.

Les services de réadaptation d'ACC améliorent la santé des vétérans et les aident à s'adapter à la vie après le service - à la maison, dans leur communauté et au travail. Ces services, qui vont du soutien médical et psychosocial à la réadaptation professionnelle, complètent le soutien individuel fourni par les gestionnaires de cas d'ACC.

Citations

« Il est absolument essentiel de pouvoir nous assurer que les vétérans et leur famille disposent du soutien dont ils ont besoin pour faire la transition de la vie militaire à la vie civile. Ce contrat vise à veiller à ce qu'ils aient les meilleures chances de succès alors qu'ils s'adaptent à la vie après le service, et je sais que cela fera une grande différence dans la vie de milliers de personnes qui se sont engagées à servir notre pays. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Ce contrat appuiera Anciens Combattants Canada dans la réalisation de son mandat de fournir des services de réadaptation professionnels aux vétérans admissibles ainsi qu'à leurs personnes à charge et à leurs survivants. Les services qui seront fournis dans le cadre de ce contrat reconnaîtront les contributions importantes des vétérans à notre pays. »

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

Le fait d'avoir un contrat national pour tous les services de réadaptation permettra d'offrir des services qui seront personnalisés et accessibles, et qui répondront aux besoins des vétérans et de leur famille. Il améliorera également les liens entre les gestionnaires de cas, les experts en réadaptation et les clients, offrant un accès plus rapide à des services respectant la culture et le genre.

Les vétérans ont été consultés pendant l'ensemble du processus d'approvisionnement, ainsi que les employés et les experts de l'industrie, pour veiller à ce qu'une vaste gamme de points de vue puissent façonner le processus et entraîne le meilleur résultat possible.

Partners in Canadian Veterans Rehabilitation Services dispose d'un vaste réseau de professionnels des services de réadaptation dans tout le Canada . La transition du contrat actuel à Partners in Canadian Veterans Rehabilitation Services se fera en douceur et sans interruption des services aux vétérans.

. La transition du contrat actuel à Partners in Canadian Veterans Rehabilitation Services se fera en douceur et sans interruption des services aux vétérans. Ce contrat, géré par Services publics et Approvisionnement Canada, prévoit le versement d'un montant de 560 millions de dollars sur une période de cinq ans et demi, ainsi qu'une possibilité de trois prolongations de deux ans.

