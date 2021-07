LOS ANGELES, 29 juin 2021 /CNW/ - Coretrust Capital Partners donne le ton en matière de qualité de l'air dans les immeubles de bureaux en installant Sanuvox Biowall MAX, un système breveté de désinfection de l'air par ionisation germicide ultraviolette qui stérilise jusqu'à 99,9 % des biocontaminants en suspension dans l'air dans ses locaux à Philadelphie, à Los Angeles et à Pasadena. Sanuvox Technologies Inc., un chef de file mondial de la purification de l'air par rayonnement ultraviolet établi à Montréal, fournit les systèmes les plus avancés et les plus efficaces de stérilisation des conduits d'air et des bobines par rayonnement ultraviolet.

« Coretrust s'est surpassé pour protéger les occupants des immeubles du 2 Liberty Place à Philadelphie, de la rue FourFortyFour South Flower à Los Angeles, et de PASARROYO, à Pasadena. Le système protège non seulement contre le virus de la pandémie actuelle, mais aussi contre les contaminants transportés par l'air à l'avenir, a déclaré Keith Jordan, vice-président de Sanuvox. Notre système exclusif Biowall MAX a été conçu spécialement pour s'adapter à leurs bâtiments afin d'offrir un taux de désinfection de 99,9 % en un seul passage, éliminant ainsi pratiquement le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) comme mode de transmission de virus. »

M. Jordan a souligné que les immeubles situés au 2 Liberty Place, au FourFortyFour et à PASARROYO sont les premiers immeubles de bureaux dans les régions de Philadelphie et de Los Angeles à mettre en œuvre ces systèmes UVC. « Coretrust est un chef de file dans la gestion d'immeubles de bureaux sains et il a relevé la barre pour les autres propriétaires partout aux États-Unis », a ajouté M. Jordan.

Les systèmes Sanuvox sont l'un des principaux facteurs qui ont convaincu UL d'attribuer sa toute première certification mondiale UL Verified Healthy Buildings Mark aux trois immeubles pour la qualité de l'air intérieur et de l'eau.

Les systèmes UVC de Sanuvox maximisent les temps d'exposition pour fournir l'énergie ultraviolette requise à des taux de désinfection de l'air exceptionnellement élevés. De nombreuses études scientifiques soulignent que des virus comme la COVID19 sont désactivés par les UVC.

Les UVC produits par les systèmes Sanuvox utilisent les deux mêmes longueurs d'onde produites par le soleil et qui nettoient l'atmosphère. La longueur d'onde des UVC attaque les micro-organismes à un niveau moléculaire en désactivant et en détruisant les contaminants.

Selon Thomas S. Ricci, directeur général et cofondateur de Coretrust, l'entreprise a encore amélioré la qualité de l'air intérieur dans ses propriétés en installant les filtres à air MERV les plus efficaces, en purgeant fréquemment l'air frais et en permettant une ventilation maximale de l'air frais tout au long de la journée. En outre, il souligne que Coretrust est le premier propriétaire à fournir une purification continue de l'air dans les ascenseurs grâce à des générateurs d'ionisation bipolaires installés au sommet de chaque cabine.

Coretrust a également ajouté le système de répartition à destination sans contact aux ascenseurs complètement modernisés des trois propriétés, permettant ainsi aux locataires d'utiliser des cartes de sécurité pour signaler les cabines sans toucher aux boutons. Coretrust a encore réduit les points de contact en ajoutant des portes automatiques, une entrée sans contact au stationnement, un accès de sécurité sans contact pour les visiteurs et des appareils sanitaires sans contact.

Les propriétés de Coretrust offrent de nombreux espaces extérieurs, comme des esplanades, des terrasses et des jardins, favorisant ainsi les repas, les réunions, les rassemblements et même les activités de conditionnement physique des occupants en respectant la distanciation sociale. Une innovation majeure de Coretrust consiste à modifier le mur-rideau de la tour FourFortyFour pour créer une terrasse loggia de 1 000 pi2 qui apporte de l'air frais et laisse passer la lumière du soleil dans le laboratoire d'innovation en milieu de travail de 22 500 pi2 au sixième étage. Il est possible de créer des terrasses intérieures similaires pour les occupants de toutes nos propriétés selon les besoins, a déclaré M. Ricci.

À propos de Sanuvox Technologies

Sanuvox Technologies est un chef de file mondial dans le domaine de la purification de l'air par rayonnement ultraviolet (UVC). Il offre les systèmes les plus avancés et les plus rentables de désinfection autonome de l'air et des bobines par rayons ultraviolets. Nos systèmes UV exclusifs sont conçus pour maximiser le temps d'exposition et produire l'énergie ultraviolette requise pour des taux de stérilisation de l'air exceptionnellement élevés. Nos systèmes intégrés et autonomes sont utilisés dans des installations résidentielles, commerciales, institutionnelles et médicales du monde entier, et ils sont largement reconnus comme étant les systèmes de désinfection de l'air les plus efficaces. Fondé en 1995 par le Dr Normand Brais, Sanuvox Technologies a pour mission de concevoir une gamme d'unités de désinfection de l'air et des surfaces par rayons UV à usage résidentiel et commercial qui reproduisent le processus naturel de purification du soleil dans la haute atmosphère. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.sanuvox.com.

À propos de Coretrust Capital Partners

Coretrust Capital Partners, LLC (« Coretrust ») est une société immobilière privée établie à Los Angeles et fondée en 2014 par trois partenaires originaux de Thomas Properties Group, Inc. Coretrust, un conseiller en placements inscrit, fournit des services de gestion de placements fiduciaires à des clients institutionnels dans des véhicules de co-investissement et des comptes distincts ciblant des stratégies opportunistes, à valeur ajoutée, ainsi que des stratégies Core et Core Plus dans le secteur des bureaux. Coretrust cible les acquisitions dans les grands centres urbains de la côte ouest, du sud-ouest et des régions du centre de l'Atlantique. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.coretrustcapital.com.

