Restaurer les infrastructures pour les rendre modernes et fiables

RAPIDES-DES-JOACHIMS, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à s'assurer que ses infrastructures demeurent fonctionnelles et sécuritaires pour ses usagers.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada a attribué un contrat d'une valeur de plus de 1,2 million de dollars au Groupe Lapalme pour la réparation et la mise à niveau du pont des Joachims, qui enjambe la rivière des Outaouais entre Rapides-des-Joachims (Québec) et Rolphton (Ontario). Ce pont important est utilisé par les résidents du secteur, les entreprises et les touristes, car il est le seul lien qui permet de traverser la rivière des Outaouais entre les 2 provinces dans la vallée supérieure de l'Outaouais.

Le pont doit faire l'objet de plusieurs travaux de réparation et de mise à niveau afin de freiner sa détérioration, de prolonger sa durée de vie et d'assurer la sécurité de ses usagers. Ce projet a été planifié avec soin, et les intervenants concernés ont été consultés.

En vertu de ce contrat, le Groupe Lapalme sera chargé de réparer et de remplacer différentes composantes du pont et de mettre celui-ci à niveau selon les normes les plus récentes. Les travaux consisteront notamment à remplacer les garde-fous, les panneaux de signalisation et le mur de retenue en maçonnerie du pont, à réparer le béton abîmé, ainsi qu'à stabiliser et à protéger la pente du côté de l'Ontario.

Il est prévu que les travaux commenceront le 27 mai et s'achèveront le 10 août.

« Près de 500 véhicules traversent le pont des Joachims quotidiennement, ce qui en fait un lien interprovincial essentiel pour la communauté de Rapides-des-Joachims. L'attribution de ce contrat de construction représente une étape importante vers le maintien de la sécurité et la fonctionnalité du pont, garantissant qu'il continue de répondre aux besoins de la circulation locale et commerciale. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le pont incarne un lien précieux entre la communauté de Rapides-des-Joachims et ses communautés voisines, revêtant une importance capitale pour la vitalité économique et touristique de notre magnifique région. »

Sophie Chatel

Députée de Pontiac

« Le pont joue un rôle indispensable au cœur de notre communauté, servant de lien vital tout au long de l'année pour nos enfants allant à l'école, pour nos concitoyens se rendant à différents points de service, dont l'hôpital, et pour nos travailleurs de notre scierie. Il symbolise ainsi le rythme et l'essence même de la vie quotidienne de notre ville, reflétant l'interconnexion et l'unité de notre communauté. »

Lucie Rivet-Paquette

Mairesse de Rapides-des-Joachims

Faits en bref

Le pont revêt une importance capitale pour Rapides-des-Joachims , car le village n'est pas relié au grand réseau routier du Québec et serait autrement isolé.

, car le village n'est pas relié au grand réseau routier du Québec et serait autrement isolé. Pendant les travaux, le pont sera fermé totalement par intermittence à la circulation automobile. De 7 h à 19 h, il sera fermé pendant 15 minutes, puis rouvert pendant 5 minutes. De 19 h à 7 h, il sera fermé pendant 55 minutes, puis rouvert pendant 5 minutes. Les véhicules qui traverseront le pont devront respecter une limite de vitesse de 20 km / h. Les piétons pourront traverser le pont à tout moment.

Le pont sera rouvert pour les services d'urgence.

Les fermetures seront annoncées à l'avance au moyen d'avis publics diffusés sur les comptes de médias sociaux de Services publics et Approvisionnement Canada. Ainsi, le public sera informé de chaque fermeture et de ses répercussions sur la circulation locale. La même information sera transmise aux intervenants concernés à des fins de diffusion.

