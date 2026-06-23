Fermeture complète de la traverse des Chaudières aux automobilistes durant la nuit

GATINEAU, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes qu'il y aura une fermeture complète de la traverse des Chaudières pour permettre des travaux urgents liés au projet de renouvellement des structures sud, durant la période suivante :

le mardi 23 juin, de 20 h à 5 h

Traverse des Chaudières (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant cette période, la traverse sera fermée dans les deux directions et seule la circulation locale sera autorisée entre le boulevard Alexandre‑Taché et la rue privée Zaida Eddy. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre l'exécution des travaux en toute sécurité. Une signalisation routière sera installée afin de rediriger les automobilistes du côté de l'Ontario et du Québec.

La traverse demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html