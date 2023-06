Assurer des infrastructures modernes et fiables

KINGSTON, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à s'assurer que ses infrastructures demeurent fonctionnelles et sécuritaires pour ses utilisateurs.

Aujourd'hui, l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada a attribué à Landform Civil Infrastructures Inc. un contrat de construction de 8 754 110 $ (taxes comprises) pour le remplacement du tablier du pont basculant du pont-jetée LaSalle à Kingston, en Ontario.

Dans le cadre de ce contrat, Landform Civil Infrastructures Inc. devra remplacer le caillebotis et les longerons en acier du tablier, remettre en état le béton détérioré du contrepoids et renforcer les poutres triangulées en acier aux tourillons principaux.

Ce projet de réhabilitation permettra d'améliorer l'état et le fonctionnement du pont basculant et de faire en sorte que les véhicules et les piétons puissent continuer d'y circuler en toute sécurité. Il permettra aussi de prolonger de 15 ans la durée de vie du contrepoids, du tourillon et du tablier en acier du pont basculant.

Il est prévu que les travaux commenceront en novembre 2023 et prendront fin en mai 2025. Afin de réduire au minimum les perturbations, les travaux se dérouleront pendant la saison creuse, lorsque le pont est normalement fermé à la circulation maritime.

Citations

« Le pont basculant est un lien vital pour la population locale de Kingston. Ce contrat est important, car il permettra de veiller à ce que le pont demeure opérationnel et sécuritaire et qu'il continue de répondre aux besoins des entreprises et des usagers locaux. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

En moyenne, 23 000 véhicules empruntent le pont-jetée chaque jour. Situé dans un milieu urbain, le pont-jetée est utilisé par de nombreux cyclistes et piétons.

Pendant les travaux, les bateaux ne pourront pas passer sous le pont basculant. Par conséquent, les travaux seront réalisés pendant la saison creuse, lorsque le pont est normalement fermé à la circulation maritime.

Les piétons et les cyclistes pourront continuer de circuler sur le pont grâce à un trottoir temporaire. Ils devront toutefois s'attendre à des fermetures occasionnelles.

Pour permettre la réalisation des travaux qui s'imposent, le pont sera totalement fermé à la circulation automobile les fins de semaine, et des fermetures de voie temporaires auront lieu pendant la nuit à divers moments de la période des travaux.

Des consultations auprès des intervenants ont lieu régulièrement. Une séance d'information publique est prévue pour la fin de novembre.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

