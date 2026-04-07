OTTAWA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada équipe la Garde côtière canadienne (GCC) des navires modernes dont elle a besoin pour assurer la sécurité et la navigabilité des voies maritimes du Canada. Pour ce faire, il s'agit notamment de renouveler les petits navires de la GCC, qui jouent un rôle essentiel dans la flotte, en particulier dans les eaux côtières peu profondes ainsi que sur les lacs et rivières intérieurs.

Le 15 mars 2026, le premier ministre a annoncé l'attribution d'un contrat de conception pour les navires multimissions semi-hauturiers (NMSH). À la suite d'un processus concurrentiel, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la GCC, a attribué le contrat d'une valeur de 9,6 millions de dollars (taxes incluses) à Kongsberg Vanguard LP pour élaborer et mettre au point la conception de ces navires. Il s'agit d'une coentreprise dont Adaptive Marine Solutions Inc., une entreprise établie à Ottawa, fait partie, en plus des entreprises norvégiennes Kongsberg Defence & Aerospace et Salt Ship Design.

Aujourd'hui, l'honorable Jenna Sudds, secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a visité les locaux d'Adaptive Marine Solutions Inc. afin de féliciter l'entreprise pour l'attribution de ce contrat conjoint et d'obtenir un aperçu de ses capacités ainsi que de l'approche prévue pour les travaux de conception des navires.

Les activités de mobilisation de l'industrie pour la construction d'un maximum de six NMSH suivront, avec un début prévu plus tard en 2026. Les NMSH remplaceront les navires scientifiques semi-hauturiers et offriront une capacité modernisée pour appuyer les activités liées aux sciences de la mer et de l'écosystème, les levés hydrographiques, les services de recherche et de sauvetage, l'aide à la navigation, le déglaçage, les interventions environnementales, la conservation et la protection ainsi que la sécurité maritime. Les nouveaux navires auront des ports d'attache partout au Canada.

La SNCN est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars visant à renouveler les flottes de la GCC et de la Marine royale canadienne en fournissant aux organismes maritimes du Canada des navires à la fine pointe de la technologie, tout en revitalisant l'industrie maritime du Canada, en créant des emplois de qualité pour la classe moyenne et en maximisant les avantages économiques partout au pays. La Politique sur le contenu canadien s'applique à ce marché, qui exige qu'au moins 80 % de la valeur du contrat soit réalisée par des personnes établies au Canada.

Citations

« Ce contrat de conception attribué à la coentreprise Kongsberg Vanguard LP pour les navires multimissions semi-hauturiers est un investissement direct dans la base industrielle canadienne. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, nous créons des emplois hautement spécialisés, renforçons les chantiers navals et les fournisseurs canadiens, et investissons les fonds d'approvisionnement fédéraux ici, au pays. À une époque où la résilience économique est importante, ce projet contribue à renforcer la capacité dont le Canada a besoin dans nos chantiers navals et dans l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« La Stratégie nationale de construction navale favorise la croissance de l'industrie maritime canadienne, crée des emplois bien rémunérés et fournit les navires modernes dont la Garde côtière canadienne a besoin. Le contrat de conception attribué à la coentreprise Kongsberg Vanguard LP pour les navires multimissions semi-hauturiers renforce la base industrielle canadienne et garantit que le Canada peut compter sur sa propre industrie et sa propre expertise en matière de construction navale pour fournir des capacités maritimes essentielles. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« L'annonce d'aujourd'hui renforce le rôle de la Garde côtière canadienne en tant que présence fiable du gouvernement fédéral sur l'eau. La modernisation de notre flotte nous permet de continuer à appuyer le vaste éventail de responsabilités nationales exercées sur nos océans et voies navigables -- de la recherche scientifique marine et de la protection de l'environnement à la sûreté et la prestation de services essentiels aux Canadiennes et aux Canadiens. Ces nouveaux navires renforcent notre capacité d'intervention sur l'eau et soutiennent le travail essentiel que nous effectuons auprès des communautés côtières et intérieures partout au pays. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Je suis ravie d'avoir eu l'occasion de visiter les locaux d'Adaptive Marine Solutions pour célébrer l'attribution de ce contrat et mettre en avant le rôle important que jouent les entreprises canadiennes dans la réalisation des priorités fédérales, tout en soulignant l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir des emplois de qualité et à renforcer les économies locales. La visite du siège social de l'entreprise à Ottawa m'a permis de constater par moi-même l'expertise et l'innovation qui garantiront la réussite de ce projet qui contribuera à moderniser la flotte de la Garde côtière canadienne. »

L'honorable Jenna Sudds

Secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Nous sommes fiers de soutenir la Garde côtière canadienne dans le cadre du contrat de conception des NMSH. Il s'agit d'une étape importante dans le renforcement des capacités maritimes du Canada. Ce travail permet de maintenir des emplois qualifiés, de développer une expertise nationale et de renforcer un écosystème de construction navale résilient. Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires : Kongsberg Defence & Aerospace, pour sa vaste expérience maritime, et Salt Ship Design, pour ses capacités de conception exceptionnelles. Leurs contributions sont essentielles pour fournir une solution de haute gamme pour le Canada.

En faisant progresser ce programme, nous contribuons à maintenir des emplois bien rémunérés, à renforcer l'expertise nationale et à contribuer à un écosystème résilient et souverain de construction navale et de soutien. Ce travail permet de s'assurer que les connaissances et les capacités essentielles demeurent ici au Canada, pour que notre industrie puisse répondre avec confiance aux demandes futures. »

Bruce Cutler

Président-directeur général, Adaptive Marine Solutions Inc.

Les faits en bref

En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement majeur dans la flotte de petits navires de la GCC. L'investissement, évalué à 2,5 milliards de dollars, vise à construire jusqu'à 61 petits navires, dont un maximum de six NMSH.

Les NMSH offriront un large éventail de capacités d'exécution de programme tout en maximisant la flexibilité pour les missions, l'innovation et la technologie verte.

À ce jour, le gouvernement du Canada a signé des contrats d'une valeur d'environ 53,1 milliards de dollars dans le cadre de la SNCN à l'échelle du pays. On estime que les contrats de la SNCN attribués entre 2012 et la fin de 2025 ont contribué à hauteur de près de 49,7 milliards de dollars (3,3 milliards de dollars par année) au produit intérieur brut du Canada et ont permis de créer ou de maintenir plus de 25 000 emplois par année entre 2012 et 2025.

On estime que les contrats de construction de petits navires attribués dans le cadre de la SNCN entre 2012 et 2025 ont contribué à hauteur de près de 692 millions de dollars (46 millions de dollars par année) au produit intérieur brut du Canada et ont contribué à créer ou à maintenir près de 340 emplois par année au cours de la période de 2012 à 2025.

Les contrats de construction de petits navires (moins de 1 000 tonnes de déplacement), dans le cadre du deuxième pilier de la SNCN, offrent des possibilités aux petits chantiers navals et fournisseurs de partout au Canada, renforçant ainsi l'ensemble de notre secteur maritime.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]