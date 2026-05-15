TÉMISCAMINGUE, QC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser la population qu'en raison des conditions défavorables, les bouées de sécurité (« estacades ») en amont des barrages n'ont pas pu être installées au complexe des barrages Témiscamingue avant le long week-end de la fête de la Reine, à temps pour le début de la saison de navigation estivale.

Les bouées de sécurité, ou barrières flottantes, sont conçues pour assurer la sécurité des personnes dans les plans d'eau ou autour de ceux-ci en créant des limites sécurisées.

L'installation des bouées de sécurité sera effectuée dès que les conditions seront adéquates.

Faites preuve de prudence à l'approche de la zone des barrages. Nous recommandons aux plaisanciers et aux nageurs de respecter la signalisation et de demeurer à une distance sécuritaire des barrages.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.canada.ca/fr/services-publics-approvisionnement/services/infrastructure-immeubles/contactez-services-biens-immobiliers.html)