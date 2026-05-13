FORT NELSON, BC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour réhabiliter la route de l'Alaska et la protéger des dommages causés par le climat.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé l'attribution d'un contrat de conception-construction d'une valeur de 14,6 millions de dollars par le gouvernement du Canada à Top Notch et Enviro-Ex (en coentreprise) afin de déplacer environ 2,3 kilomètres de l'autoroute de l'Alaska, au kilomètre 780, au-delà de la zone du littoral de la rivière Liard qui devrait s'éroder au cours du prochain siècle.

Les travaux comprendront également des études du terrain et de la rivière, des évaluations environnementales et une conception détaillée. Le début des travaux de construction est prévu pour cet été.

Dans le cadre d'un processus d'approvisionnement à offres limitées adressé aux Autochtones, ce processus concurrentiel n'était ouvert qu'aux entreprises autochtones dirigées par des membres des huit Premières Nations occupant des terres traditionnelles le long des segments de l'autoroute entretenus par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

Ce marché crée des possibilités économiques directes pour ces communautés et contribue aux objectifs du gouvernement en matière d'approvisionnement auprès des Autochtones. Cette approche cadre avec l'engagement de SPAC en faveur de la réconciliation et de la croissance inclusive en permettant une participation importante des Autochtones aux phases de conception et de construction du projet.

La coentreprise est formée de Top Notch Oilfield Contracting Limited, une entreprise appartenant à un membre de la Première Nation de Blueberry, et d'Enviro-Ex Contracting Limited. Le contrat permet de soutenir le leadership économique des Autochtones et renforce la capacité locale par l'entremise de l'approvisionnement fédéral.

Citations

« Protéger la route de l'Alaska signifie protéger les communautés, les travailleurs et les entreprises qui en dépendent chaque jour. Nous n'attendons pas que les impacts climatiques nous forcent la main; nous prenons des mesures dès maintenant pour renforcer les infrastructures essentielles, réduire les coûts à long terme et permettre la circulation continue des marchandises dans le Nord. Et nous le faisons de la bonne façon : en travaillant en partenariat avec les communautés autochtones, créant de véritables possibilités économiques pour celles-ci et veillant à ce qu'elles soient au cœur des travaux effectués pour construire l'infrastructure de demain. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« La route de l'Alaska est le lien terrestre essentiel du Yukon avec le sud, et les Yukonnais en dépendent pour avoir accès à de la nourriture, à des soins de santé et bien plus encore. Le déplacement de cette route vitale loin de la rivière Liard la protégera de l'érosion et de l'emportement par les eaux, tandis qu'une approche d'approvisionnement auprès des Autochtones renforce l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la réconciliation et du soutien des emplois locaux. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Les faits en bref

La route de l'Alaska s'étend sur 2 450 kilomètres à travers le nord de la Colombie-Britannique et le sud du Yukon, jusqu'en l'Alaska.

SPAC est responsable du tronçon compris entre le kilomètre 133, au nord de Fort St. John, en Colombie-Britannique, et le kilomètre 968, à la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon. Ce tronçon comprend 58 ponts et ponceaux, plus de 2 100 petits ponceaux et de nombreux puits et carrières.

Le tronçon de la route relevant de SPAC est le principal lien de transport terrestre vers le nord de la Colombie-Britannique, le Yukon et l'Alaska depuis le reste du Canada et les 48 États américains inférieurs.

Étant donné que le tronçon de la route de l'Alaska dont SPAC est responsable traverse des territoires traditionnels des Premières Nations, SPAC a consulté les Premières Nations et collaboré avec ces dernières pour déterminer si leurs intérêts traditionnels seraient touchés par les activités proposées.

Ce processus d'approvisionnement a fait suite à un appel d'offres en deux étapes comprenant une invitation à se qualifier et une demande de propositions, ainsi qu'une conférence pour les soumissionnaires en ligne.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]