GATINEAU, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes qu'il y aura des fermetures de voies durant la nuit sur le pont Macdonald-Cartier aux fins de travaux d'entretien pendant la période suivante :

du lundi 11 mai au vendredi 15 mai, de 20 h à 6 h

Pont Macdonald-Cartier (Groupe CNW/Services publics et Approvisionnement Canada)

Durant ces périodes, au moins une voie demeurera ouverte en tout temps à la circulation automobile, et ce, dans chaque direction.



Les trottoirs demeureront accessibles aux cyclistes et aux piétons.

Dans le cadre de ces travaux d'entretien, des voies seront temporairement fermées pour permettre le nettoyage annuel du printemps. Cette mesure vise à assurer la sécurité des usagers et à permettre l'exécution des travaux en toute sécurité.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada