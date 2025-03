NORTH VANCOUVER, BC, le 7 mars 2025 /CNW/ - La Stratégie nationale de construction navale (SNCN) est un engagement à long terme visant à renouveler les flottes de navires de la Marine royale canadienne (MRC) et de la Garde côtière canadienne (GCC), à créer un secteur de la construction navale durable et à générer des retombées économiques pour la population canadienne.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Jean‑Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 3,15 milliards de dollars (taxes en sus) au chantier naval Vancouver Shipyards de Seaspan pour la construction de l'un des nouveaux brise-glaces polaires de la GCC dans le cadre de la SNCN. Il s'agit d'un jalon important dans le renforcement de la souveraineté et de la sécurité du Canada dans l'Arctique.

Dans le cadre de son plan de renouvellement de la flotte, la GCC fait l'acquisition de 2 brise-glaces polaires. L'autre brise-glace polaire sera construit par Chantier Davie Canada Inc. Ces navires renforceront la présence de la GCC dans l'Arctique et disposeront de capacités plus importantes et plus avancées que les 2 brise-glaces actuels les plus performants de la GCC.

Ces brise-glaces polaires plus grands et plus puissants assureront le maintien des opérations de la GCC à des latitudes plus nordiques pendant de plus longues périodes et permettront à sa flotte de mieux soutenir les peuples autochtones, de renforcer la sécurité dans l'Arctique, de faire progresser la science dans l'Extrême-Arctique et de mieux répondre aux urgences maritimes.

L'année 2025 marque le 15e anniversaire de la SNCN, qui joue un rôle majeur dans le renforcement de l'économie canadienne, ayant créé ou maintenu plus de 20 400 emplois de qualité pour la classe moyenne annuellement. Depuis 2010, les chantiers navals canadiens ont livré 8 grands navires et 34 petits navires à la MRC et à la GCC, tout en soutenant les flottes fédérales grâce à des travaux essentiels de réparation, de radoub et d'entretien.

L'Arctique fait partie intégrante du Canada, où vivent 150 000 Canadiennes et Canadiens et des générations de peuples autochtones. Grâce à des accords transformateurs comme le protocole d'entente du Pacte de collaboration sur les brise-glaces, signé en novembre dernier avec les États-Unis et la Finlande, et dans le cadre de la vision renouvelée pour la défense du Canada, Notre Nord, fort et libre, le Canada investit dans notre défense et sécurité collectives.

Le Canada continuera de travailler avec ses alliés pour protéger notre pays, notre continent et nos valeurs démocratiques.

Citations

« Le contrat attribué au chantier naval Vancouver Shipyards de Seaspan pour la construction d'un nouveau brise-glace polaire constitue une avancée significative pour les secteurs de l'économie et des ressources naturelles du Canada. Ce navire de pointe permettra non seulement d'assurer une navigation sécuritaire et efficace dans nos régions polaires, mais aussi de soutenir le développement durable de nos ressources naturelles. En renforçant nos capacités de déglaçage, nous ouvrons de nouvelles perspectives de croissance économique, de recherche scientifique et de gestion de l'environnement sur le site. Ce projet illustre notre engagement à exploiter les technologies de pointe au profit de notre économie et à protéger nos environnements polaires uniques pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Aujourd'hui marque un jalon important dans notre engagement à renforcer les capacités maritimes de notre pays. Le contrat attribué au chantier naval Vancouver Shipyards de Seaspan pour la construction d'un nouveau brise-glace polaire met en lumière notre volonté d'assurer une navigation sécuritaire et efficace dans les régions arctiques. Ce navire ultramoderne viendra non seulement renforcer notre flotte de brise-glaces, mais il soutiendra également la recherche scientifique essentielle ainsi que les efforts de protection de l'environnement, en plus de garantir la sécurité nationale dans l'Arctique. Nous sommes fiers de faire ce pas en avant dans le renforcement de notre infrastructure maritime pour protéger la souveraineté du Canada dans l'Arctique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« La Stratégie nationale de construction navale fournit à la Garde côtière canadienne sa flotte de l'avenir. Le brise-glace polaire qui sera construit par Vancouver Shipyards pourra mener des opérations dans l'Arctique toute l'année, renforçant ainsi notre capacité à fournir des services essentiels aux collectivités nordiques et à soutenir la souveraineté canadienne dans l'Arctique. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le partenariat que nous venons de conclure avec Seaspan pour la construction de ce brise-glace polaire illustre bien l'engagement qu'a pris notre gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la Garde côtière canadienne puisse continuer de protéger la souveraineté et les intérêts du Canada. Nous demeurons également déterminés à revitaliser l'industrie de la construction navale au Canada, à créer des emplois hautement rémunérés et à maximiser les retombées économiques dans l'ensemble du pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La signature du contrat aujourd'hui est la prochaine étape de notre parcours pour réaliser la vision de la Stratégie nationale de construction navale, qui est de construire des navires pour le Canada, au Canada, par des Canadiens. La SNCN démontre qu'une approche de construction au Canada est non seulement possible, mais aussi impérative pour notre sécurité et notre souveraineté. Nous sommes impatients de commencer la construction de ce navire le mois prochain, et de construire davantage de navires de classe polaire pour le Canada et nos partenaires du Pacte de collaboration sur les brise-glaces. »

John McCarthy

Président-directeur général, Seaspan

Les faits en bref

Le SNCN est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars qui vise à renouveler les flottes de la GCC et de la MRC afin que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie de la construction navale canadienne, en créant des emplois pour la classe moyenne et en maximisant les retombées économiques dans tout le pays.

Les chantiers navals et les entreprises de la région du Pacifique jouent un rôle important pour répondre aux besoins du gouvernement fédéral en matière de construction navale.

Des contrats évalués à environ 10,25 milliards de dollars ont été attribués à des entreprises de la région du Pacifique dans le cadre de la SNCN. Cela représente 37 % de la valeur totale des contrats attribués dans le cadre de la stratégie. Ces contrats ont offert des possibilités considérables à long terme pour les travailleurs qualifiés des provinces du Pacifique.

La GCC dispose actuellement de 18 brise-glaces de tailles et de capacités diverses, ce qui en fait la deuxième flotte de brise-glaces au monde.

En mai 2021, le Canada a annoncé l'acquisition de 2 nouveaux brise-glaces polaires dans le cadre de la SNCN. Le 15 mai 2021, l'entente-cadre avec le chantier naval Vancouver Shipyards de Seaspan a été modifiée pour ajouter 1 brise-glace polaire à son lot de travaux.

Le 13 novembre 2024, le Canada a signé le protocole d'entente du Pacte de collaboration sur les brise-glaces avec les États-Unis et la Finlande afin d'intensifier la collaboration actuelle, de renforcer leurs industries de la construction navale et de permettre la production plus rapide de nouveaux équipements et de nouvelles capacités. Ces 3 pays clés de l'Arctique collaboreront plus étroitement pour inciter nos alliés et partenaires à répondre à la future demande mondiale de navires arctiques et polaires.

La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'applique au projet de brise-glaces polaires. Cette politique exige des entreprises qu'elles réalisent des investissements et exercent des activités commerciales au Canada d'une valeur équivalente à celle des contrats connexes.

La proposition de valeur de la SNCN s'applique au projet de brise-glaces polaires. Cette proposition exige que Vancouver Shipyards réinvestisse l'équivalent de 0,5 % de ses contrats liés aux brise-glaces dans 3 domaines prioritaires au profit de l'ensemble de l'industrie maritime canadienne : le développement des ressources humaines, l'investissement technologique et le développement industriel.

Liens connexes

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Mathis Denis, Attaché de presse et conseiller principal aux communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 418-564-9571, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]