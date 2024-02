Grâce aux aides financières de DEC totalisant 400 000 $, les PME de Drummondville feront l'acquisition de nouveaux équipements et développeront des stratégies de commercialisation et d'expansion des marchés.

DRUMMONDVILLE, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les PME ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Elles cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitives dans un monde plus vert. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'appui de DEC à OLA Bamboo et à Secure Exchanges.

OLA Bamboo, qui se spécialise principalement dans la fabrication de produits d'hygiène personnelle en bambou et en bois recyclé, dont des brosses à dents, des cotons-tiges et des tampons démaquillants réutilisables, reçoit une contribution remboursable de 150 000 $ de DEC. Cet appui permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance et de demeurer compétitive grâce à l'acquisition et à l'installation d'équipements de production. Ceux-ci comprennent, notamment, un laser, un dépoussiéreur, une scie et un équipement à découper le bois en vue d'automatiser ses installations et ainsi développer une stratégie de commercialisation et d'expansion de marchés et d'accroître sa capacité de production. L'aide de DEC porte également sur une partie des coûts de mise en œuvre de la stratégie de commercialisation dans les grandes villes canadiennes comme Vancouver, Calgary et Toronto.

Pour sa part, Secure Exchanges, qui œuvre dans les solutions de transfert sécurisé de données intégrées directement dans Microsoft Outlook, Gmail ou via sa plateforme en ligne, bénéficie d'une contribution remboursable de 250 000 $. Cette aide financière permettra à l'innovante PME spécialisée en cybersécurité de développer une stratégie de commercialisation et d'expansion des marchés pour appuyer sa croissance. Elle pourra, entre autres, créer du contenu et des publicités Web, ajouter une certification et embaucher des ressources spécialisées.

Une relance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises et l'adoption de solutions numériques et de technologiques de cybersécurité. Le gouvernement du Canada soutient les PME en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec en plus d'assurer leur avenir par la cybersécurité. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

Citations

« Les entreprises manufacturières jouent un rôle clé dans l'économie québécoise et la transition verte. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage à les soutenir pour qu'elles demeurent compétitives, innovantes, mais aussi pour qu'elles puissent s'outiller adéquatement afin de se tailler une place dans l'économie de demain. Voilà pourquoi DEC appuie OLA Bamboo et Secure Exchanges pour qui le souci de préserver l'environnement est tout aussi important que celui d'assurer leur croissance, en toute sécurité. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, OLA Bamboo demeure fièrement un pionnier dans l'industrie et le leader incontesté de la brosse à dents au pays. Nous sommes ravis d'annoncer l'expansion de nos gammes de production, avec une attention particulière portée à l'innovation écologique. Notre dernière réalisation, une brosse à dents unique au monde, entièrement fabriquée à partir de bois d'érable canadien provenant de l'économie circulaire, reflète notre engagement envers la durabilité et l'excellence. Nous sommes reconnaissants de cette collaboration fructueuse qui contribue à bâtir un avenir plus vert pour tous. »

Simon-Pier Ouellet, vice-président et cofondateur, OLA Bamboo

« Chez Secure Exchanges, notre vision est de redéfinir la sécurité de la communication dans le monde entier. En tant qu'experts en échanges chiffrés de bout en bout, tant pour les courriels que pour la signature de documents PDF, nous sommes fiers de bénéficier du soutien de DEC. Grâce à son appui financier, nous sommes en mesure d'accélérer notre stratégie de commercialisation et d'élargir notre présence sur les marchés internationaux et ainsi représenter l'excellence canadienne en matière de cybersécurité. Cette opportunité renforce notre engagement à offrir des solutions de sécurité de premier plan, tout en mettant de l'avant l'innovation canadienne dans ce secteur stratégique. »

Cédric Boivin, président, Secure Exchanges

Faits en bref

Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada , 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada .

, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du . DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

Liens connexes

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]