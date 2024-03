SAINT JOHN, NB, le 12 mars 2024 /CNW/ - Nos partenaires autochtones contribuent de façon importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada et à la production d'énergie verte grâce à des projets d'énergie renouvelable appartenant à des Autochtones et dirigés par des Autochtones. Il est essentiel de soutenir le leadership des Autochtones en matière de climat pour aider le Canada à atteindre son objectif de réduction des émissions d'ici 2030 et de carboneutralité d'ici 2050.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé l'ajout d'un nouveau volet de financement au Fonds de leadership autochtone, un programme du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. L'appel de propositions de ce volet de financement désigné sera ouvert jusqu'au 31 mars 2027. Seules les organisations admissibles qui ne font pas déjà partie des volets de financement destinés aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pourront soumettre une proposition. Les organisations ciblées comprennent des entreprises, des sociétés et des organismes sans but lucratif appartenant à des Autochtones, des établissements métis, et des établissements autochtones de recherche, d'enseignement et de formation.

Dans le cadre de ce nouveau volet, jusqu'à 7,39 millions de dollars seront octroyés à des projets autochtones d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique ou de chauffage à faibles émissions de carbone qui profitent aux peuples et aux communautés autochtones.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont ouvert la voie en matière d'énergie propre et ont contribué de manière importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Qu'il s'agisse de projets éoliens comme le projet d'énergie éolienne Burchill de Saint John, de projets hydroélectriques de plus grande échelle comme le complexe de la Romaine au Québec ou Gabion River Hydro en Colombie-Britannique, ou encore d'initiatives autochtones en matière d'énergie solaire et de géothermie, les peuples autochtones partout au pays contribuent de façon incroyable à la lutte contre les changements climatiques.

Les investissements dans les initiatives environnementales, tels que ceux annoncés aujourd'hui, confirment la volonté du gouvernement du Canada à lutter contre les changements climatiques en partenariat avec les peuples autochtones, ainsi que ses efforts pour soutenir la réconciliation et intégrer les connaissances et les perspectives autochtones dans les travaux visant à assurer un avenir durable pour tous.

Citations

« Les partenaires autochtones de partout au pays réalisent des projets qui non seulement ont des retombées positives pour l'environnement, mais qui fournissent également une énergie fiable et abordable à leurs communautés. Ils modernisent des bâtiments communautaires, mettent de l'avant des projets d'énergie verte et fournissent du chauffage résidentiel à faible teneur en carbone. L'annonce d'aujourd'hui permettra de soutenir davantage le leadership autochtone en matière de lutte contre les changements climatiques et de continuer à progresser vers les cibles canadiennes de réduction des émissions. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les peuples autochtones sont touchés de manière disproportionnée par les changements climatiques mais ils tracent également la voie permettant de trouver des solutions. Ces projets importants sur l'énergie propre sont des exemples de mesures concrètes contribuant à réduire nos émissions et nous permettant aussi de progresser vers la réconciliation. En soutenant la réussite économique des communautés autochtones, nous travaillons ensemble à construire un avenir vert et propre. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

En 2022, le Canada a lancé son plan de réduction des émissions, qui prévoit des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

a lancé son plan de réduction des émissions, qui prévoit des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Fonds de leadership autochtone est un nouveau programme relevant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui soutient les projets environnementaux des peuples autochtones. Le programme financera des projets appartenant à des Autochtones et dirigés par des Autochtones dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique et du chauffage à faibles émissions de carbone.

Le soutien au leadership autochtone et l'élaboration conjointe de solutions pour lutter contre les changements climatiques dans les collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont essentiels pour avancer sur le chemin de la réconciliation et progresser vers l'autodétermination des peuples autochtones.

En proposant un programme de leadership autochtone en matière de climat, le Canada met en œuvre l'article 29 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Dans le cadre de cet effort, le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires autochtones dans tout le pays pour définir l'approche à long terme du partenariat sur le climat, qui soutient et met en œuvre le droit des peuples autochtones à l'autodétermination et leur droit de participer à la prise de décision, et qui garantit l'accès à un financement prévisible et équitable pour la lutte contre les changements climatiques.

Liens connexes

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]