Un investissement fédéral, par l'intermédiaire de PrairiesCan, financera des expériences communautaires dans le but d'attirer des investissements économiques en Alberta et de créer de l'effervescence dans la province, au moment où elle accueillera la Coupe du monde de hockey 2028

EDMONTON, AB, le 16 mars 2026 /CNW/ - Au Canada, le hockey est plus qu'un de nos sports nationaux; il fait partie de notre identité nationale et unit les communautés de tout le pays grâce à une passion, une résilience et un esprit d'équipe que nous partageons. Le gouvernement du Canada est très enthousiaste de faire de la Coupe du monde de hockey 2028 de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) un événement exceptionnel qui mettra l'Alberta en valeur sur la scène mondiale, rassemblera les Canadiens et favorisera la croissance économique dans les communautés albertaines.

Le gouvernement du Canada appuie les expériences communautaires dans le cadre de la Coupe du monde de hockey 2028 de la LNH et de l’AJLNH (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), s'est jointe à des partenaires pour célébrer et annoncer qu'Edmonton et Calgary accueilleront la Coupe du monde de hockey 2028. Prague, en Tchéquie, sera la ville européenne qui accueillera le tournoi. La ministre a également souligné que, par l'intermédiaire de PrairiesCan, le gouvernement du Canada investit jusqu'à 8 millions de dollars pour appuyer les activités et les programmes communautaires liés à la Coupe du monde de hockey, notamment les expériences destinées aux amateurs de hockey et les campagnes touristiques.

Des patinoires de quartier jusqu'aux arénas de classe mondiale, le hockey rassemble depuis longtemps des personnes de différentes générations et divers milieux, ce qui renforce les liens communautaires et inspire la prochaine génération de leaders et d'innovateurs. Peu de choses unissent les Canadiens autant que le hockey.

La Coupe du monde de hockey 2028 rassemblera des athlètes, des amateurs de hockey, des diffuseurs et des visiteurs du monde entier, en Alberta. Cet investissement permettra de faire vivre l'effervescence du tournoi au-delà de l'aréna, en appuyant des festivals, des événements communautaires, des initiatives en matière de tourisme et des programmes culturels qui permettront aux amateurs de la province de célébrer ensemble la Coupe du monde de hockey. Ce tournoi devrait stimuler l'activité économique en Alberta, ce qui permettra de créer des débouchés économiques pour les entreprises locales, de soutenir l'emploi et de renforcer les partenariats dans la province.

Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle du hockey dans la création d'économies solides et de communautés diverses. Les investissements fédéraux dans les initiatives axées sur les communautés, mises en œuvre parallèlement à la Coupe du monde de hockey, attireront des débouchés économiques en Alberta et offriront aux communautés de nouvelles façons amusantes de se rassembler, au-delà de leur partisanerie, qui auront un effet qui se poursuivra bien après la tenue de l'événement de 2028.

Citation

« L'Alberta a contribué à définir l'identité de notre pays, dont le hockey fait partie intégrante. La province a vu naître certains des meilleurs joueurs ainsi que les amateurs les plus passionnés au monde. Accueillir la Coupe du monde de hockey 2028 ici, dans notre province, est l'occasion de célébrer cette fière tradition sur la scène internationale. Cet événement entraînera des retombées économiques durables pour la communauté, créera de nouveaux débouchés pour les entreprises locales et mettra en valeur le meilleur de notre province auprès des visiteurs et des téléspectateurs du monde entier. L'Alberta a tant à offrir, et je suis fière que cet événement contribue à mieux faire connaître cette province au Canada et au monde entier. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personne-ressource : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781