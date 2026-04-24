Les mesures prises par le gouvernement réduisent les coûts pour les Canadiens dès maintenant tout en favorisant l'abordabilité et la résilience à long terme

EDMONTON, AB, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le paysage mondial évolue rapidement. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Il faut donc prendre des mesures concrètes dès maintenant pour réduire les coûts pour les Canadiens, tout en effectuant les investissements à long terme nécessaires pour renforcer notre sécurité énergétique, stimuler l'économie et bâtir un avenir plus abordable.

La ministre Olszewski souligne des mesures visant à réduire les coûts pour les Canadiens (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Les conflits mondiaux actuels et les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient font grimper le prix du carburant à l'échelle mondiale. Les Canadiens ressentent ces pressions à la pompe et à la caisse, alors que les entreprises font face à une hausse des coûts de transport. Le gouvernement fédéral réagit sur les deux fronts.

Pour offrir un répit immédiat, nous prenons des mesures concrètes afin de remettre plus d'argent dans les poches des Canadiens. Dans cet esprit que l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a souligné aujourd'hui un versement supplémentaire unique dans le cadre de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels sera versé aux Canadiens admissibles le 5 juin, suivi par des paiements continus bonifiés pour cinq ans à compter de juillet. Cette année, une famille de quatre personnes pourrait recevoir jusqu'à 1 890 $ grâce au supplément ponctuel combiné à la prestation accrue, ce qui lui permettrait d'obtenir une aide significative pour l'épicerie, les articles ménagers essentiels et les autres dépenses quotidiennes à un moment où les familles sont sous pression.

La ministre Olszewski a également souligné la décision du gouvernement du Canada de suspendre temporairement la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le combustible diesel à l'échelle nationale du 20 avril 2026 au 7 septembre 2026. On s'attend à ce que cette mesure réduise le coût de l'essence jusqu'à 10 cents par litre et celui du combustible diesel jusqu'à 4 cents par litre. De plus, le gouvernement suspend temporairement la taxe d'accise fédérale sur les carburants d'aviation.

En Alberta, où l'énergie, les transports et le commerce sont au cœur de l'économie, cette mesure aidera à atténuer les pressions sur les coûts pour les travailleurs, les familles et les entreprises, tout en soutenant la croissance continue dans des secteurs clés. La suspension de la taxe sur l'essence et le combustible diesel jusqu'à la fête du Travail est une mesure responsable et ciblée qui réduira les coûts d'exploitation pour les camionneurs et les entreprises des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, du logement, de la construction et de la livraison. Ces économies aideront les entreprises à demeurer concurrentielles, à protéger des emplois, à bâtir avec plus de confiance et à acheminer davantage de produits canadiens vers les marchés.

Parallèlement, le nouveau gouvernement du Canada agit à long terme pour renforcer notre sécurité énergétique et réduire l'exposition aux chocs mondiaux. Nous faisons avancer de grands projets visant à libérer le plein potentiel du Canada en matière d'énergie propre et conventionnelle. Nous construisons beaucoup d'électricité, de gaz naturel liquéfié et d'énergie nucléaire pour produire une énergie propre, fiable et abordable. Et grâce à notre protocole d'entente avec l'Alberta, nous travaillons ensemble pour faire progresser l'infrastructure et la collaboration nécessaires pour acheminer davantage d'énergie canadienne vers les marchés, soutenir la croissance économique et renforcer la résilience à long terme du Canada.

Le nouveau gouvernement du Canada a été élu pour bâtir une économie plus résiliente, une économie qui crée de bonnes carrières, renforce notre souveraineté et aide les Canadiens à progresser. Nous agissons avec rapidité et ambition pour bâtir un pays où les Canadiens peuvent compter sur une plus grande certitude, sécurité et abordabilité.

La réduction de la taxe sur l'essence et le combustible diesel jusqu'à la fête du Travail est une mesure responsable qui permettra de réduire les coûts d'exploitation des transporteurs routiers et des entreprises des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, du logement, de la construction et de la livraison. Grâce à la baisse des coûts et à une meilleure santé financière, les entreprises pourront embaucher davantage de travailleurs, construire en toute confiance et exporter plus de produits vers les marchés mondiaux.

Le nouveau gouvernement du Canada a été élu pour bâtir une économie plus résiliente - une économie qui crée de bonnes carrières, qui renforce notre souveraineté et qui permet aux Canadiennes et aux Canadiens de bénéficier d'un meilleur coût de la vie. Nous prenons des mesures rapides et ambitieuses pour bâtir un pays qui offre plus de certitude, de sécurité et de prospérité à l'ensemble de notre population.

Citations

« Les Canadiens ressentent les répercussions de la hausse des prix mondiaux du carburant chaque fois qu'ils font le plein. Notre gouvernement prend des mesures concrètes pour réduire les coûts dès maintenant en suspendant temporairement la taxe d'accise fédérale sur le carburant, ce qui permettra de remettre de l'argent dans les poches des citoyens. En même temps, nous bâtissons une économie plus forte, plus résiliente et plus sûre sur le plan énergétique afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent compter sur une plus grande stabilité et une meilleure abordabilité dans les années à venir. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Pour aider les Canadiennes et les Canadiens à traverser les perturbations que l'on constate actuellement sur le marché mondial de l'énergie, notre gouvernement leur offre un soutien opportun, substantiel et tangible au moment où ils en ont besoin. En baissant le coût de l'essence et du combustible diesel à la pompe, nous prenons une mesure concrète pour aider les Canadiennes et les Canadiens pendant ces moments difficiles, tout en instaurant les conditions propices à leur réussite à long terme - en bâtissant l'économie la plus forte du G7. »

-L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Pendant que nous développons chez nous une énergie souveraine plus abordable pour le réseau de demain, nous offrons un répit face aux difficultés financières causées par les événements qui se déroulent actuellement à l'étranger. Être une superpuissance énergétique, c'est fournir aux Canadiennes et aux Canadiens une énergie à un prix abordable, qu'il s'agisse de payer leurs dépenses du ménage ou de faire le plein de leur voiture. »

-L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous savons que de nombreuses personnes au sein de la population canadienne ont de la difficulté à assumer le coût de l'épicerie et des produits essentiels. Ce versement supplémentaire vise à les rendre plus abordables et à offrir un soutien financier aux personnes qui en ont le plus besoin. »

-L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et des Institutions financières)

Faits en bref

Les annonces concernant la taxe d'accise sur le carburant et l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels s'appuient sur d'importantes initiatives visant à réduire les coûts pour les Canadiens, notamment :

Réduire les impôts de 22 millions de Canadiens en faisant passer le taux d'imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 % à 14 % à compter du 1 er juillet 2025, ce qui occasionne une économie d'impôt pouvant s'élever à 420 $ par année par personne et à 840 $ par année pour une famille à deux revenus.

juillet 2025, ce qui occasionne une économie d'impôt pouvant s'élever à 420 $ par année par personne et à 840 $ par année pour une famille à deux revenus. Éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur inférieure ou égale à 1 million de dollars et réduire la TPS pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur entre 1 et 1,5 million de dollars, pour que plus de Canadiennes et de Canadiens, et en particulier les jeunes familles, puissent atteindre immédiatement leur objectif d'accéder à la propriété.

Annuler la taxe fédérale sur le carbone à compter du 1er avril 2025, ce qui a directement aidé les Canadiennes et les Canadiens en les faisant épargner à la pompe. À compter de la même date, le gouvernement a aussi retiré aux provinces et aux territoires l'obligation de mettre en place un prix sur le carbone destiné aux consommateurs. Ainsi, le prix de l'essence a chuté de près de 18 cents le litre dans la plupart des provinces et des territoires comparativement à 2024-2025, ce qui a permis de réduire l'inflation globale.

Le Budget 2025 comprenait également des mesures concrètes pour que les Canadiens et les Canadiennes reçoivent le soutien qu'ils méritent, notamment des mesures ciblées visant à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer le coût de la vie des ménages :

Maintien permanent du Programme national d'alimentation scolaire afin d'offrir des repas en milieu scolaire de sorte que jusqu'à 400 000 enfants puissent en bénéficier chaque année, ce qui permet aux familles participantes avec deux enfants qui fréquent une école d'épargner environ 800 $ par année en épicerie.

Lancement du versement automatique des prestations fédérales à compter de l'année d'imposition 2026, pour qu'au plus 5,5 millions de Canadiens à faible revenu reçoivent automatiquement les prestations auxquelles ils ont droit d'ici l'année d'imposition 2028, dont l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et l'Allocation canadienne pour enfants.

Réduction des coûts et augmentation de la concurrence dans les services essentiels, notamment la mise en place de mesures pro-concurrence ambitieuses dans les secteurs des télécommunications et des finances pour réduire les prix, permettre aux Canadiens de changer de fournisseur plus facilement et réduire les frais bancaires et de service.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures prévues au Budget 2025 afin de rendre la vie plus abordable, veuillez consulter cette page.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire intérimaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170