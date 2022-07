Le gouvernement du Canada investit dans la revitalisation des langues autochtones

SASKATOON, SK, le 26 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 11,1 millions de dollars sur 2 ans (de 2021-2022 à 2022-2023) afin de soutenir les efforts des communautés et des organismes autochtones de la Saskatchewan en vue de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues.

L'appui financier permettra d'offrir plus d'activités communautaires destinées à la sauvegarde des langues autochtones, et de disposer de plus de ressources pour renforcer et revitaliser ces langues.

Plus concrètement, l'investissement se traduira par la tenue d'activités d'apprentissage des langues, y compris des formations linguistiques, des foyers de revitalisation linguistique, des camps linguistiques et culturels, le perfectionnement des langues et la traduction, des programmes de mentorat et des cours linguistiques pour les formateurs.

L'aide accordée par l'entremise du Programme des langues et cultures autochtones permettra également de mettre au point des ressources multimédias, des dictionnaires, des formations linguistiques en ligne ou par voie numérique, de même que des plans linguistiques stratégiques.

La langue et la culture sont au cœur de l'identité d'une personne et de la conscience de sa propre valeur, et elles sont les bases d'une communauté saine. Ces projets sont rendus possibles grâce au Programme des langues et cultures autochtones, plus précisément son Volet des langues autochtones. En mettant en œuvre ces projets et d'autres mesures, les Autochtones se réapproprient leurs langues et leurs connaissances culturelles, et ils continuent de les utiliser en tant qu'outils authentiques et puissants pour transmettre leurs propres histoires, dans leurs propres mots.

Citations

« Nous avons un rôle collectif à jouer pour aider les peuples autochtones à revitaliser et à préserver leurs langues. Pour chacun et chacune de nous, notre langue est l'essence même de notre identité, de notre communauté et de notre culture. Elle est essentielle dans la manière dont nous partageons nos récits et notre histoire, et dont nous nous relions les uns aux autres. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les peuples autochtones à former les prochaines générations de personnes qui parleront la langue de leurs ancêtres. Nous savons qu'ils sont les mieux placés pour mener ces efforts. C'est pourquoi la revitalisation des langues autochtones, partout au Canada, est et demeurera une grande priorité pour moi et pour notre gouvernement. »

-- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

L'aide accordée par l'entremise du Programme des langues et cultures autochtones permettra de mettre au point des ressources et de produire des capsules radiophoniques et télévisuelles, des vidéos et des bandes sonores, des livres, des plans de leçons, des enregistrements, des revues, des documents de référence, des dictionnaires et des bases de données, du matériel didactique audiovisuel, des applications, des jeux, des formations linguistiques en ligne ou par voie numérique, des cahiers d'exercices, des portails en ligne et des sites Web, de même que des plans linguistiques stratégiques.

Dans le budget de 2019 et celui de 2021, le Canada a fourni des investissements historiques totalisant 840.1 millions de dollars de 2019-2020 à 2025-2026 et de 117,7 millions de dollars en financement continu afin de soutenir les efforts communautaires déployés par les peuples autochtones pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Patrimoine canadien collabore avec des partenaires et des organisations autochtones afin de la mettre en œuvre et d'élaborer une nouvelle approche pour investir dans les langues autochtones.

