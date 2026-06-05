Le gouvernement du Canada appuie les activités de soccer pour les jeunes et les célébrations communautaires à l'approche du dernier match du Canada avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le gouvernement du Canada aide les jeunes joueurs, les familles et les communautés à assister au dernier match du Canada avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - L'équipe nationale masculine du Canada représente une génération de joueurs qui a contribué à transformer le soccer au Canada et a inspiré les supporters d'un océan à l'autre. Ce soir à Montréal, l'équipe disputera son dernier match à domicile avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, offrant ainsi aux Canadiens et Canadiennes une dernière occasion de se rallier derrière l'unifolié avant que notre pays accueille le monde et compétitionne en sol canadien.

L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, assistera au match de ce soir, où de jeunes joueurs et leurs familles feront partie de la foule qui vivra ce moment important pour le soccer au Canada. Leur présence est rendue possible grâce au financement de 300 000 $ que le gouvernement du Canada a versé à Canada Soccer afin de lui permettre de mettre en place des programmes visant à accroitre la participation des jeunes au soccer partout au pays. Ces programmes comprennent des activités de sensibilisation dans les écoles et la possibilité pour environ 5 000 jeunes et leurs familles d'assister en personne aux matchs de l'équipe nationale masculine du Canada, dont celui de ce soir à Montréal, de plus tôt cette semaine à Edmonton, et de mars dernier à Toronto.

C'est également aujourd'hui que le programme Le Canada en fête pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera à Whitehorse, au Yukon, dans le cadre d'une tournée nationale proposant des célébrations communautaires gratuites axées sur le soccer. La tournée comprendra 39 arrêts dans 35 communautés du pays. Le gouvernement du Canada appuie ce programme national afin de faire en sorte que l'enthousiasme suscité par le tournoi touche les Canadiens et Canadiennes au-delà des villes hôtes de Toronto et de Vancouver.

Le sport rassemble les gens, et c'est exactement l'objectif de ces projets. En soutenant les activités de soccer pour les jeunes et les célébrations communautaires à travers le pays, le gouvernement du Canada fait de ce dernier match un moment national important, un moment qui rassemble la population canadienne derrière l'équipe nationale et qui inspire la prochaine génération à se projeter dans ce sport. Alors que le Canada se prépare à accueillir le monde, ces activités contribuent à faire en sorte que l'enthousiasme suscité par la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se fasse sentir dans les communautés d'un océan à l'autre.

Citations

« Alors que le Canada se prépare à co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2026, notre gouvernement est fier d'aider les jeunes joueurs et leurs familles à prendre part à ce dernier match et à ressentir l'enthousiasme du jeu au sein de leurs propres communautés. C'est l'occasion de soutenir notre équipe nationale masculine, de célébrer le chemin parcouru par le soccer au Canada et d'inspirer la prochaine génération à croire en ce sport et à le faire sien. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

« Au Canada, le soccer s'est toujours développé à la base, grâce aux entraîneurs, aux bénévoles, aux parents et aux leaders communautaires qui s'investissent chaque jour pour offrir aux jeunes des occasions de jouer. À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ces initiatives permettent à davantage d'enfants et de familles de vivre pleinement l'enthousiasme du jeu et de se forger des souvenirs qui les accompagneront pendant de nombreuses années. Ces moments comptent. Ils suscitent un attachement durable au sport et contribuent à former la prochaine génération de joueurs, de supporters, d'entraîneurs, d'officiels et de bénévoles. Nous sommes fiers de travailler aux côtés du gouvernement du Canada pour faire vivre ces expériences aux communautés à travers le pays. »

- Sara McConaghy, directrice, Soccer communautaire et inclusion, Canada Soccer

Les faits en bref

Le Canada est fier d'accueillir le monde entier et de co-organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux côtés du Mexique et des États-Unis.

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 300 000 $ à Canada Soccer afin de lui permettre de mettre en place des programmes visant à mobiliser les jeunes partout au pays.

Le gouvernement du Canada accorde 800 000 $ à l'Association de l'industrie touristique du Canada afin de soutenir Le Canada en fête pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui propose des activités liées au tournoi lors de 39 rassemblements dans 35 communautés au pays.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada investit 755 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2026-2027, puis 118 millions de dollars par année par la suite, afin de renforcer le système sportif canadien. Cet investissement permettra d'accueillir davantage de manifestations sportives de classe mondiale comme la Coupe du Monde de la FIFA, de mieux soutenir les athlètes pour qu'ils s'entraînent et compétitionnent en toute sécurité, et d'accroitre la participation sportive - en particulier chez les enfants et les jeunes - grâce à un soutien modernisé aux organismes nationaux de sport. Ensemble, ces investissements soutiennent le sport à tous les niveaux, du terrain de jeu au podium.

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SOURCE Patrimoine canadien

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