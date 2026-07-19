Déclaration du secrétaire d'État van Koeverden sur les réussites et le legs du Canada en tant qu'hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Canada a accueilli la plus importante et la plus ambitieuse Coupe du Monde de la FIFA™ de l'histoire de la compétition, attirant l'attention du monde entier, tout en augmentant la participation au sport, en soutenant l'économie et en ajoutant au legs des activités sportives au Canada.

OTTAWA, ON, le 19 juill. 2026 /CNW/ -- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a fait la déclaration suivante :

« Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ touche à sa fin, nous avons une belle occasion de réfléchir au succès du tournoi et au fait que cet exploit appartient à chaque personne au Canada.

Cet été, grâce à une relation solide et collaborative, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont organisé la Coupe du Monde de la FIFA™ la plus importante et la plus ambitieuse de l'histoire de la compétition. En tant que sherpa du Canada à la FIFA, j'ai été fier de travailler avec mes homologues pour faire progresser notre diplomatie et viser un objectif commun. Nos trois pays ont démontré ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons main dans la main.

Le Canada a accueilli 13 matchs incroyables et a accueilli le monde avec une ouverture et un état d'esprit typiquement canadiens. Le travail acharné des organisateurs, des partisans et des bénévoles a rendu ce tournoi inoubliable. Il a mis en valeur ce que notre pays a de meilleur à offrir et a fait de Toronto et de Vancouver d'admirables villes hôtes de ce tournoi. Une fois de plus, le Canada a fait la preuve que nous sommes le meilleur pays d'accueil de rencontres sportives dans le monde.

Ce tournoi est allé bien au-delà des stades. Le gouvernement du Canada a contribué à l'enthousiasme pour le soccer dans tout le pays. En partenariat avec Canada Soccer, nous avons offert à 5 000 jeunes joueurs et à leurs familles l'occasion d'assister aux matchs amicaux de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer cette année. Parallèlement, près de 400 activités organisées dans l'ensemble des provinces et territoires ont permis à encore plus de Canadiennes et Canadiens de vivre l'expérience de la Coupe du Monde de la FIFA. Grâce à notre partenariat avec la Ville d'Ottawa et le Bluesfest d'Ottawa, environ 20 000 partisans se sont rassemblés pour un visionnement gratuit organisé par le gouvernement du Canada afin d'encourager notre équipe durant son match historique des huitièmes de finale. De Whitehorse à Winnipeg, dans les régions rurales et éloignées, et grâce à des partenariats avec les communautés autochtones, nous avons veillé à ce que tout le monde ait l'opportunité de participer à ce grand moment et célébrer. Des Canadiens et des amateurs de sport de tous les horizons se sont également rassemblés dans des restaurants, des bars, le FIFA Fan Festival™, des hôtels et des espaces communautaires, créant ainsi des retombées économiques pour les entreprises locales et le tourisme.

Les investissements fédéraux ont permis d'assurer la sécurité durant le tournoi grâce à la prestation de services essentiels et au soutien financier aux activités des villes hôtes. Tout aussi important, nous avons investi dans la création d'un héritage qui durera longtemps après la fin du tournoi. Cela comprend de meilleures infrastructures dotées de stades améliorés, notamment du point de vue de l'accessibilité, de la capacité d'accueil et de l'équipement audiovisuel. Ces améliorations aideront Toronto et Vancouver à accueillir des rencontres de classe mondiale pour de nombreuses années. Nous investissons dans l'avenir du soccer en construisant jusqu'à 25 nouveaux terrains communautaires à travers le pays, ce qui permettra à plus d'enfants de jouer au soccer et de progresser du terrain de jeu jusqu'au podium.

Au-delà des trois pays hôtes, le tournoi a créé de nouvelles possibilités de diplomatie et de collaboration. Tout au long du tournoi et lors du Congrès de la FIFA, accueilli par le Canada à Vancouver, j'ai eu le plaisir d'échanger avec des homologues et des représentants d'Indonésie, du Maroc, de la Nouvelle-Zélande, de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire. Lors de ces conversations importantes, nous avons pu mettre en évidence les moyens de développer davantage le sport dans nos pays et de faire progresser les priorités communes en matière de sport, tout en soulignant l'importance d'approfondir la coopération dans le sport comme moyen de renforcer les liens bilatéraux.

Merci à tous les pays qui ont participé au tournoi en sol canadien, de la Bosnie-Herzégovine, du Ghana et du Panama à l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Iraq, le Qatar, la Suisse, la Colombie, l'Australie, la Türkiye, la Nouvelle-Zélande, l'Égypte, la Belgique, la Croatie, l'Algérie et le Portugal. Merci pour votre esprit sportif et votre passion. Vous avez apporté une belle énergie à l'édition masculine de la Coupe du Monde de la FIFA au Canada.

Pendant que tout cela se déroulait à l'extérieur du terrain, le véritable fondement de la force, de l'identité et de la fierté du Canada est notre équipe nationale masculine de Canada Soccer, dont la détermination sans précédent a inspiré tout le pays. Jonathan David a ouvert la voie en tant que meilleur buteur de l'équipe, Cyle Larin est entré dans l'histoire en marquant le tout premier but de l'équipe nationale masculine en Coupe du Monde de la FIFA à domicile, et Ismaël Koné a fait preuve d'une immense classe dans les moments les plus difficiles. Guidée par l'entraîneur Jesse Marsch, cette équipe a inspiré tant de fierté aux Canadiens et a écrit un chapitre important de l'histoire du sport au Canada.

Ce lien entre l'équipe et le pays a été illustré par la présentation, aux joueurs, du drapeau canadien qui a flotté au sommet de la tour de la Paix sur la colline du Parlement le jour du match inaugural du Canada. Un présent des Canadiens et du gouvernement du Canada, ce drapeau symbolisant la nation a accompagné l'équipe et a été brandi sur le terrain, à Los Angeles, alors qu'elle entrait dans l'histoire. Les 11 pointes sur la feuille d'érable ont alors représenté les 11 joueurs sur le terrain et le pays uni derrière eux. Il n'y a aucun doute : le Canada est une nation de soccer.

Ce tournoi a créé des souvenirs qui feront désormais partie de notre histoire nationale et a montré ce que le Canada peut accomplir lorsque nous entreprenons des projets ambitieux. L'héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ne fera que s'enrichir. Grâce à l'investissement historique de 755 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le sport canadien, nous veillons à ce que la prochaine génération d'athlètes ait le soutien dont elle a besoin pour réussir. Il n'y a pas de limite, et il y aura d'innombrables moments pour célébrer l'Équipe Canada. Je sais que les Canadiennes et les Canadiens de partout ont hâte d'encourager notre équipe nationale féminine de Canada Soccer à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ au Brésil.

À tous les Canadiens et Canadiennes qui se sont mobilisés, merci. Le sport nous a réunis, continuons sur cette lancée. »

SOURCE Patrimoine canadien

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