Le gouvernement du Canada appuie la radiodiffusion autochtone dans le nord de la Saskatchewan

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le Développement rural, annonce un appui financier à la production de contenu audio et vidéo autochtone dans le nord de la Saskatchewan

BEAUVAL, SK, le 9 juill. 2026 /CNW/ -

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cri des plaines

Les peuples autochtones sont les gardiens de leurs récits. Nous devons appuyer la radiodiffusion autochtone dans le Nord afin de leur donner les moyens de raconter leurs récits, de préserver leurs cultures et leurs identités, et de faire progresser le processus de réconciliation.

Aujourd'hui, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le Développement rural et député de Desnethé- Missinippi-Rivière Churchill, a annoncé que le gouvernement du Canada affectait 1,89 million de dollars sur 2 ans à la production et à la diffusion de contenu audio et vidéo autochtone. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Octroyé dans le cadre du volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des langues autochtones, cet appui financier contribuera à protéger et à mettre en valeur les langues et les cultures autochtones en finançant des émissions de radio et de télévision adaptées aux besoins et réalités des communautés cries, dénées et métisses du nord de la Saskatchewan.

Le financement sera versé aux sociétés suivantes :

Minahik Achimowin (CFNK Radio 89,9 FM)

Pinehouse (Saskatchewan)

642 757 $ sur 2 ans

Minahik Achimowin produit tout un éventail d'émissions de radio en michif et en michif-cri. Celles-ci sont adaptées à la culture et aux particularités régionales et comprennent des bulletins d'actualités, des émissions sur les savoirs traditionnels, des émissions de musique et des tribunes. La société diffuse ses émissions à l'intention de la population de Pinehouse et des communautés cries et métisses voisines du nord de la Saskatchewan par l'entremise de CFNK Radio 89,9 FM et en ligne.

Île-à-la-Crosse Communication Society (CILX Michif Radio 92,5 FM))

Île-à-la-Crosse (Saskatchewan)

428 800 $ sur 2 ans

L'Île-à-la-Crosse Communication Society produit des émissions de radio et de télévision en michif et en anglais, notamment des émissions d'actualités et de musique, ainsi que du contenu éducatif sur la communauté et la langue. Elle diffuse ses émissions par l'entremise de la radio locale CILX Michif Radio et en ligne.

Missinipi Broadcasting Corporation (MBC Radio)

La Ronge et Prince Albert (Saskatchewan)

618 914 $ sur 2 ans

La Missinipi Broadcasting Corporation produit des émissions de radio en anglais, en cri, en déné et en michif qui comprennent du contenu éducatif, des entrevues, des actualités, des tribunes et de la musique. MBC Radio diffuse ses émissions en direct à 70 communautés des Premières Nations et des Métis, à la plupart des centres urbains de la Saskatchewan, ainsi qu'en ligne.

Sipisisihk Communications (CIPI Radio 96,5 FM)

Beauval (Saskatchewan)

200 000 $ sur 2 ans

Sipisisihk Communications produit des émissions de radio en cri et en michif. Elles touchent l'actualité, les activités communautaires, la musique et la culture. Les émissions de CIPI Radio 96,5 FM sont diffusées dans six communautés du nord de la Saskatchewan et en ligne.

Citations

« Les émissions remarquables produites par des radiodiffuseurs autochtones sont un exemple de l'excellence autochtone. Entendre et voir les histoires et les valeurs d'une communauté à l'écran, en ligne ou à la radio, c'est essentiel pour transmettre les cultures d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, nous célébrons leur succès à rapprocher les communautés, à encourager le dialogue et à promouvoir les langues autochtones dans toute leur vitalité. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Ces stations de radio et de télévision jouent un rôle essentiel dans la préservation et la mise en valeur des cultures métisse et nêhiyawak dans le nord de la Saskatchewan. Leurs émissions continueront à soutenir la vitalité des langues et des voix de leurs communautés pour les générations à venir. »

- L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le Développement rural et député de Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill

Les faits en bref

Le Programme des langues autochtones appuie les efforts des peuples autochtones visant à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer les langues et les cultures autochtones.

Le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord appuie la production et la distribution de contenu audio et vidéo autochtone. Pour être admissible au financement offert dans le cadre de ce volet, l'organisme ou le groupe doit offrir des communications radiodiffusées au nord de la ligne Hamelin qui suit le 55e parallèle et délimite le Nord canadien.

Liens connexes

Radiodiffusion autochtone dans le Nord - Programme des langues autochtones

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielle, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]