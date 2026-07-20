Le Canada et l'Irlande renforcent leur coopération culturelle en vue de célébrer 180 ans de liens historiques en 2027

Le gouvernement du Canada signe un protocole d'entente avec l'Irlande et annonce un soutien à des projets qui favoriseront les échanges artistiques et culturels entre les deux pays dans le cadre de l'initiative Canada-Irlande 180.

DUBLIN, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- L'Irlande est l'un des partenaires les plus proches du Canada en Europe, et nos liens reposent sur une histoire commune, des valeurs partagées et des relations humaines profondes. Le Canada et l'Irlande franchissent aujourd'hui une étape clé dans le renforcement de leurs relations bilatérales en signant un protocole d'entente sur la coopération culturelle entre le ministère du Patrimoine canadien et le ministère irlandais de la Culture, des Communications et des Sports.

Cette entente établit un cadre de collaboration pour la mise en œuvre de Canada-Irlande 180, une initiative culturelle phare qui se déroulera en 2027 pour souligner le 180e anniversaire de l'exode de plus de 100 000 Irlandaises et Irlandais vers le Canada. Organisée en partenariat avec Culture Ireland, le ministère irlandais des Affaires étrangères et du Commerce et l'Ambassade d'Irlande au Canada, l'initiative recevra un financement pouvant atteindre 2 millions de dollars par pays, et célébrera le patrimoine commun des deux pays en favorisant leurs échanges culturels, artistiques et économiques.

Le protocole d'entente prévoit notamment une collaboration étroite dans l'élaboration d'activités artistiques, patrimoniales et culturelles au Canada tout au long de 2027, ainsi qu'un soutien à divers projets qui renforceront les liens culturels et économiques entre les deux pays. Il vise également à favoriser la mobilité des artistes, les partenariats entre diffuseurs et la présentation d'œuvres canadiennes et irlandaises.

Ces collaborations s'appuient sur des partenariats déjà solides : l'Irlande était le troisième partenaire de coproduction audiovisuelle du Canada entre 2014 et 2024, avec 38 coproductions réalisées pour une valeur totalisant 742 millions de dollars. Le Canada continuera également à soutenir les échanges économiques dans le secteur créatif. Depuis 2018, la Stratégie d'exportation créative a appuyé 72 organisations canadiennes dans le cadre de 75 activités visant le marché irlandais, et les exportations de produits culturels canadiens vers l'Irlande ont atteint 131,2 millions de dollars en 2023.

Citations

« Les liens entre le Canada et l'Irlande contribuent à façonner l'histoire, la culture et l'identité de nos deux pays. La signature de ce protocole d'entente marque une étape importante dans la préparation des célébrations de Canada-Irlande 180, qui mettront en lumière les 180 ans d'une histoire commune façonnée par l'arrivée de plus de 100 000 Irlandaises et Irlandais au Canada après la Grande Famine. L'année 2027 célébrera cet héritage commun tout en ouvrant de nouvelles avenues de collaboration culturelle, artistique et économique. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La signature aujourd'hui du protocole d'entente sur la coopération culturelle entre l'Irlande et le Canada est une avancée extrêmement positive, qui témoigne de l'approfondissement des relations entre les deux pays dans le cadre du partenariat conclu en juin par le taoiseach et le premier ministre Carney. »

- Patrick O'Donovan, ministre irlandais de la Culture, des Communications et des Sports

Les faits en bref

L'initiative Canada-Irlande 180 a été lancée le 13 juin 2026 au moyen d'une déclaration commune du premier ministre du Canada, Mark Carney, et du taoiseach d'Irlande, Micheál Martin, sur le renforcement du partenariat entre les deux pays.

En juin 2026, lors d'une visite officielle en Irlande pour élargir les relations bilatérales entre les deux pays, le premier ministre Mark Carney a réaffirmé l'engagement du Canada envers l'initiative Canada-Irlande 180 en annonçant un financement fédéral pouvant atteindre 2 millions de dollars.

Le ministère du Patrimoine canadien travaille en étroite collaboration avec l'Ambassade d'Irlande au Canada pour élaborer et mettre en œuvre cette initiative, qui comprend un programme d'activités artistiques, patrimoniales et culturelles au Canada tout au long de l'année 2027.

Une stratégie est actuellement mise en œuvre afin de mobiliser les réseaux nationaux du Ministère et de tirer parti des programmes existants pour faciliter les présentations artistiques, les tournées, les célébrations et les commémorations à travers le pays.

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SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]