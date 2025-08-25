DEC accorde plus de 2,4 millions de dollars à cinq entreprises de la MRC de La Vallée-de-l'Or qui œuvrent dans le secteur minier.

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

VAL-D'OR, QC, le 25 août 2025 /CNW/ - Soutenir les entreprises pour qu'elles saisissent des occasions de croissance et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé, dans le cadre de sa visite chez Arkys Web Software, des aides financières de DEC totalisant 2 448 570 $ pour soutenir cinq projets porteurs pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les bénéficiaires sont : Techni-Lab S.G.B. Abitibi, Arkys Web Software, ASDR Canada, Usinage Marcotte et HydroTech Mining.

Ces investissements de DEC favoriseront la croissance et l'expansion d'entreprises œuvrant dans le secteur minier. Ils permettront, notamment, l'acquisition de nouveaux équipements, soutiendront l'augmentation de la production et stimuleront l'innovation ainsi que l'accroissement de la compétitivité. Le financement de DEC permettra aussi d'appuyer le développement de nouveaux marchés, d'améliorer les performances technologiques et de contribuer à l'amélioration des services spécialisés offerts aux entreprises. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie de notre plan de croissance économique. Grâce au soutien de DEC, nous aidons non seulement ces entreprises à améliorer leur productivité et leur compétitivité, mais aussi à créer des retombées économiques positives pour leurs communautés. L'apport de ces cinq entreprises œuvrant dans le secteur minier à la vitalité économique de l'Abitibi-Témiscamingue est important et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de leurs projets. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Le secteur minier joue un rôle clé dans l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue et dans la vitalité de nos communautés. En appuyant des entreprises comme Techni-Lab S.G.B. Abitibi, Arkys Web Software, ASDR Canada, Usinage Marcotte et Hydrotech Mining, DEC mise sur leur savoir-faire, leur capacité d'innover et leur volonté de croître. Ces investissements contribueront à renforcer la compétitivité du secteur minier et à générer des retombées durables pour toute la région. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

