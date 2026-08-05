Le gouvernement du Canada appuie le retour du festival Taste of the Danforth

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, annonce l'octroi d'un financement au festival Taste of the Danforth.

TORONTO, le 5 août 2026 /CNW/ -- D'un bout à l'autre du pays, les festivals rassemblent les Canadiens et les Canadiennes pour célébrer la diversité des cultures et des traditions qui rendent nos communautés si dynamiques et si inclusives. Ils attirent également des millions de visiteurs du monde entier, ce qui contribue à stimuler l'économie locale et à rendre le Canada encore plus fort.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 100 000 $, par l'entremise du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, à l'association GreekTown on the Danforth Business Improvement Area pour la présentation de Taste of the Danforth, le plus grand festival de rue au Canada.

Cet investissement appuiera le retour du festival Taste of the Danforth, après une interruption de deux ans, perpétuant ainsi une tradition qui a vu le jour en 1994 pour célébrer la cuisine et la culture grecques et qui est devenue depuis un symbole du multiculturalisme canadien.

Citations

« Le festival Taste of the Danforth rassemble les gens pour célébrer les cultures, les traditions et les expériences qui font du Canada un pays si diversifié et si accueillant. Nous sommes fiers de soutenir des rencontres qui sont à l'image des multiples communautés qui façonnent notre pays, contribuent à la vitalité de notre économie locale et aident à renforcer le Canada. Nous avons hâte au retour de Taste of the Danforth dans les rues de Toronto. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Je suis fière que notre gouvernement fédéral apporte son soutien à Taste of the Danforth. Ce festival est une tradition très appréciée à Toronto qui met en valeur la richesse de nos communautés multiculturelles. Ce qui était à l'origine une célébration de la cuisine et de la culture grecques est devenu une activité qui accueille des personnes de tous les horizons pour qu'elles puissent découvrir, célébrer et apprendre les unes des autres. »

- L'honorable Julie Aviva Dabrusin, députée de Toronto−Danforth et ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Les faits en bref

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme aide les communautés à promouvoir la lutte contre le racisme, la diversité et l'inclusion ethnoculturelles, ainsi que la compréhension interculturelle et interconfessionnelle. Il offre également aux groupes méritant l'équité et aux organismes communautaires des possibilités équitables de participer pleinement à tous les aspects de la vie canadienne, tout en encourageant le dialogue et la recherche pour faire avancer l'équité raciale, la diversité et l'inclusion dans le but de combattre le racisme, la haine et les obstacles systémiques.

Le festival Taste of the Danforth est le plus grand festival de rue au Canada, accueillant en moyenne 1,5 million de visiteurs. Il est de retour après une absence de deux ans. Bien qu'il ait vu le jour en 1994 pour célébrer la cuisine et la culture grecques, il a évolué au rythme de Toronto elle-même. Le patrimoine grec reste fièrement au cœur du festival, qui célèbre aussi la diversité des cultures et des communautés qui enrichissent la ville, la province et le pays.

Liens connexes

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

Festival Taste of the Danforth (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]