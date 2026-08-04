Le gouvernement du Canada appuie le Carnaval caribéen de Toronto

Le secrétaire parlementaire Karim Bardeesy annonce l'octroi d'un financement au Carnaval caribéen de Toronto.

TORONTO, le 4 août 2026 /CNW/ -- Les artistes et les créateurs d'ici sont au cœur de notre économie créative : ils enrichissent nos communautés et resserrent les liens sociaux. En contribuant à la diversité et au dynamisme du secteur des arts, de la culture et du patrimoine à Toronto, ils entrainent des retombées économiques importantes dans toute la région.

Aujourd'hui, Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Taiaiako'n-Parkdale-High Park, a annoncé l'octroi d'un appui de 61 000 $, dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, au comité organisateur du Carnaval caribéen de Toronto. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Le Carnaval caribéen Toronto, qui en est à sa 59e année, est un festival qui célèbre et préserve les riches traditions caribéennes tout en favorisant l'inclusion, l'unité et la représentation.

Cet investissement, qui provient du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, soutient la participation de 9 630 artistes, artisans et interprètes du patrimoine de la scène locale, qui pourront faire valoir leurs talents, leurs traditions et leurs récits culturels auprès du public de Toronto et d'ailleurs. Musique, danse, costumes, récits et démonstrations culturelles seront à l'honneur pour démontrer le savoir-faire artistique et les traditions culturelles des communautés caribéennes du Canada. Parmi les activités proposées, mentionnons des spectacles et des activités offertes par des musiciens de steelpan, des groupes calypso, des créateurs de masques, des danseurs et des éducateurs.

Citations

« Le Carnaval caribéen de Toronto est une célébration dynamique de la culture, du patrimoine et de la créativité des Caraïbes, qui façonne l'identité du Canada, enrichit nos communautés et les rassemble autour d'une expérience culturelle commune. Grâce à cet investissement, nous soutenons les artistes et les interprètes dont le talent et le dévouement donnent vie aux traditions caribéennes au Canada. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Carnaval caribéen de Toronto est l'un des rendez-vous culturels les plus populaires de notre ville et une expression puissante de la diversité qui fait la force de Toronto. Ce financement soutient des milliers d'artistes et d'interprètes de la scène locale tout en garantissant que les visiteurs puissent continuer à découvrir la musique, la danse, les récits et les traditions qui font du Carnaval une célébration si importante. »

-- Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Taiaiako'n-Parkdale-High Park

« Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son soutien dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Cet investissement rend hommage aux artistes, interprètes, bénévoles et ambassadeurs culturels extraordinaires qui sont au cœur du Carnaval caribéen de Toronto et qui contribuent à préserver et à faire connaître notre riche patrimoine caribéen. Alors que nous célébrons les 59 ans du festival, ce soutien renforce notre capacité à inspirer les générations futures, à cultiver la fierté communautaire et à garantir que ces traditions chères à nos cœurs continuent de prospérer pendant de nombreuses années. »

-- Chris Alexander, président-directeur général, comité de gestion du festival

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine a été créé pour aider à célébrer les communautés. Il offre davantage d'occasions aux artistes, artisans, interprètes du patrimoine ou spécialistes de la scène locale, ainsi qu'aux passeurs culturels des Premières Nations, des Inuit et des Métis, de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Carnaval caribéen de Toronto a vu le jour en 1967 sous le nom de « Caribana », un festival culturel organisé par la communauté visant à célébrer le patrimoine caribéen à l'occasion du centenaire du Canada. Au fil du temps, il a pris une ampleur considérable, devenant l'un des plus grands festivals caribéens en Amérique du Nord. Il est devenu un incontournable à Toronto, attirant l'attention et la participation internationales tout en célébrant la diversité et l'esprit communautaire dans le cadre de spectacles et d'expériences dynamiques.

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Comité de gestion du festival et Carnaval caribéen de Toronto

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]