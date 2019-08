Le gouvernement du Canada appuie le projet Nametwaawin: Land and Language

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, annonce l'octroi de fonds au Musée du Manitoba

WINNIPEG, le 6 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 171 576 dollars au Musée du Manitoba pour son projet Nametwaawin: Land and Language, une trousse éducative à l'intention des élèves des communautés autochtones.

Au cours des six dernières années, le Musée a conçu une série de trousses éducatives à l'intention des communautés autochtones du Nord du Manitoba. En collaboration avec des aînés, des enseignants et des artistes de la région, le Musée du Manitoba vise à sensibiliser les élèves à leur culture et à favoriser leurs compétences linguistiques, ainsi qu'à mettre à la portée des enseignants des ressources éducatives adaptées à la région et à la culture.

Les trousses mettent l'accent sur l'acquisition et le maintien de la langue, tout en présentant des réalisations artistiques. Dans le passé, les trousses incluaient des livres et des enregistrements de récits et de légendes; traitaient du perlage, de la sculpture et de la broderie; et comportaient des claviers syllabiques. Nametwaawin: Land and Language est la plus récente trousse éducative du Musée.

Nametwaawin est un projet élaboré en collaboration avec les communautés autochtones de Pamachiowin Aki (« Le pays qui donne la vie »), le site nouvellement désigné du patrimoine mondial de l'UNESCO. La région englobe les terres traditionnelles de quatre Premières Nations Anishinaabe (Poplar River, Pauingassi, Little Grand Rapids et Bloodvein); les parcs provinciaux Atikaki et Atikaki-Sud au Manitoba; ainsi que le parc provincial Woodland Caribou et la réserve de conservation Eagle-Snowshoe en Ontario.

Ce financement est accordé par l'entremise du Programme d'aide aux musées.

« Notre gouvernement est soucieux de préserver les langues autochtones et d'en favoriser l'utilisation, notamment dans les communautés éloignées. En collaboration avec des aînés, des enseignants et des artistes, le Musée du Manitoba offre des programmes éducatifs adaptés aux communautés choisies et à leurs besoins. Cette collaboration est une étape importante dans la protection et le partage des langues, des histoires locales et des valeurs traditionnelles des peuples autochtones. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le Musée du Manitoba remercie le ministère du Patrimoine canadien de son engagement continu à l'égard des programmes de mobilisation publique dans les communautés autochtones en région éloignée. Le Musée est impatient de collaborer avec les membres des communautés de la région du site du patrimoine mondial Pimachiowin Aki pour élaborer des ressources qui répondent aux besoins du programme scolaire local. Les ressources créées dans le cadre du projet Nametwaawin: Land and Language favoriseront l'intendance communautaire et permettront de tirer parti des travaux préparatoires stimulants effectués durant les démarches visant à obtenir le statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO. »

--Mme Claudette Leclerc, présidente-directrice générale, Musée du Manitoba

Le Musée du Manitoba est le plus grand établissement patrimonial et scientifique sans but lucratif de la province. Chaque année, il accueille plus de 300 000 visiteurs et contribue à éduquer plus de 90 000 élèves grâce à ses activités et programmes éducatifs.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés.

Programme d'aide aux musées

Musée du Manitoba

