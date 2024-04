La création d'un centre de ressources pour appuyer les professionnels de la santé dans la prestation de soins palliatifs aux enfants et aux familles recevra jusqu'à un million de dollars.

OTTAWA, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - Chaque personne au Canada incluant les enfants et les jeunes, mérite d'avoir accès aux soins de santé dont elle a besoin, quand elle en a besoin. Les soins palliatifs contribuent à améliorer la qualité de vie, le confort et la résilience des patients gravement malades et de leurs familles. Il s'agit d'un élément essentiel au cœur de notre système de soins de santé.

Au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, l'honorable David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, annonce aujourd'hui le versement à Roger Neilson, soins palliatifs pour enfants d'un financement sur trois ans pouvant atteindre un million de dollars pour son projet visant à augmenter l'accès aux soins palliatifs pédiatriques dans l'ensemble du Canada. La création d'un centre de ressources centralisé pour les organismes de soins de santé, les professionnels de la santé et les collectivités - renforcera les capacités du système de santé à fournir des soins et du soutien axés sur les besoins particuliers des enfants et des jeunes ayant reçu un diagnostic de maladie grave, de même que leurs familles, à l'endroit de leur choix.

Le Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement fédéral vise à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec des maladies graves, à élargir l'accès aux soins palliatifs, améliorer la qualité des soins et par la même occasion l'efficacité de notre système de soins de santé. Le projet mené avec Roger Neilson, soins palliatifs pour enfants, soutient les objectifs du Plan d'action en favorisant un meilleur accès aux soins palliatifs pour les enfants et les familles provenant de milieux défavorisés. Les mesures prises en ce sens incluent l'échange de connaissances avec les aidants, les thérapeutes et autres professionnels de la santé, de même que l'appui à la création et à l'entretien de réseaux de soutien communautaire pour les familles.

Nous continuerons de travailler en collaboration avec les provinces, les territoires, des organismes, des personnes vivant avec des maladies graves, des aidants et des collectivités pour améliorer la qualité des soins palliatifs et l'offre de soins palliatifs pour tout le monde au Canada, y compris les personnes les plus vulnérables.

« Un diagnostic de maladie grave chez un enfant peut être incroyablement difficile à vivre et avoir un réel impact sur l'enfant les membres de sa famille ainsi que les autres personnes jouant un rôle clé dans sa prise en charge. L'accès à des soins palliatifs convenables et compatissants pour appuyer ces patients, ces familles et ces collectivités est important. Notre gouvernement est heureux d'appuyer Roger Neilson, soins palliatifs pour enfants, pour le financement de son projet qui permettra aux enfants et aux jeunes vivant avec une maladie grave et à leurs familles d'accéder à des ressources et à du soutien en matière de soins palliatifs. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Roger Neilson, soins palliatifs pour enfants, appuie les enfants et leurs familles depuis 18 ans. Augmenter l'accès aux soins palliatifs pédiatriques aidera les patients et leurs familles à obtenir les soins et les ressources dont ils ont besoin lors de moments difficiles. Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer des projets de soins palliatifs afin de veiller à ce que toute personne au Canada ait accès aux soins dont elle a besoin. »

L'honorable David McGuinty

Député d'Ottawa-Sud

« Nous sommes ravis et profondément reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour ce soutien parce que nous savons qu'il servira à enrichir les vies de jeunes gens, aussi courtes soient-elles, et à faciliter un cheminement extrêmement difficile pour les familles. Nous croyons que chaque famille devrait avoir accès à des soins palliatifs pédiatriques prodigués avec compassion par des professionnels, peu importe où elle se trouve. »

Megan Wright

Directrice générale, Roger Neilson, soins palliatifs pour enfants

Directrice des soins palliatifs du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO)

Faits en bref

Dans son budget de 2023, le gouvernement a confirmé qu'il s'engageait à augmenter le financement des soins de santé de près de 200 milliards de dollars sur dix ans, une somme qui inclut 46,2 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les provinces et les territoires en vue d'appuyer l'accès de la population canadienne aux soins de santé.

Un montant de 29,8 millions de dollars sur six ans a été annoncé dans le budget de 2021 pour faire progresser le Plan d'action sur les soins palliatifs du gouvernement du Canada , de même que pour jeter des bases plus solides en vue d'une intervention coordonnée visant à répondre aux besoins en matière de soins de soutien et de longue durée, y compris des efforts visant à augmenter l'accès aux soins palliatifs.

, de même que pour jeter des bases plus solides en vue d'une intervention coordonnée visant à répondre aux besoins en matière de soins de soutien et de longue durée, y compris des efforts visant à augmenter l'accès aux soins palliatifs. De 2019 à 2021, le gouvernement du Canada a versé un financement de 24 millions de dollars à des initiatives de soins palliatifs dans le contexte du Plan d'action.

a versé un financement de 24 millions de dollars à des initiatives de soins palliatifs dans le contexte du Plan d'action. En 2019, Santé Canada a publié le Plan d'action sur les soins palliatifs, un plan pluriannuel pour prendre en compte les problèmes mis au jour grâce à l'élaboration du Cadre sur les soins palliatifs au Canada qui relèvent des rôles et de la responsabilité du gouvernement fédéral.

qui relèvent des rôles et de la responsabilité du gouvernement fédéral. En 2018, le gouvernement fédéral a mis au point le Cadre sur les soins palliatifs au Canada grâce à de vastes consultations. Il offre à tous les intervenants du milieu des soins palliatifs des orientations pour travailler à la concrétisation de la vision commune « que tous les Canadiens vivant avec une maladie grave puissent bien vivre jusqu'à la fin de la vie ».

grâce à de vastes consultations. Il offre à tous les intervenants du milieu des soins palliatifs des orientations pour travailler à la concrétisation de la vision commune « que tous les Canadiens vivant avec une maladie grave puissent bien vivre jusqu'à la fin de la vie ». Dans son budget de 2017, le gouvernement s'est engagé à verser un financement de 11 milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires pour les soins à domicile et les soins communautaires, y compris les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont inclus dans les plans d'action de la plupart des provinces et des territoires.

