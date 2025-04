OTTAWA, ON, le 28 avril 2025 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris des photos des produits et ce que vous devez faire, consultez les alertes de sécurité en ligne suivantes :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter des risques graves pour la santé afin que le public puisse facilement identifier ceux qu'il a pu acheter et prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces listes pour prendre connaissance des mises à jour.

Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Etumax Royal Honey For Him (boîte) L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Artisan Smoke Shop 642, W Broadway Vancouver (C.-B.) Saisi au point de vente Royal Honey VIP The Ultimate Power Source (boîte) L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Artisan Smoke Shop 642, W Broadway Vancouver (C.-B.) Saisi au point de vente Etumax Royal Honey For Him (boîte) L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Artisan Smoke Shop 10252, City Pkwy #106 Surrey (C.-B.) Saisi au point de vente Royal Honey VIP (boîte) L'analyse par la Food and Drug Administration des États-Unis d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de tadalafil Artisan Smoke Shop 10252, City Pkwy #106 Surrey (C.-B.) Saisi au point de vente Royal Honey VIP The Ultimate Power Source (boîte) L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Artisan Smoke Shop 10252, City Pkwy #106 Surrey (C.-B.) Saisi au point de vente Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Davis Convenience 1065, Davis Drive, unité 7 Newmarket (Ontario) Saisi au point de vente Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Davis Convenience 1065, Davis Drive, unité 7 Newmarket (Ontario) Saisi au point de vente Rhino 7 Platinum 10000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Davis Convenience 1065, Davis Drive, unité 7 Newmarket (Ontario) Saisi au point de vente Rhino 25 Platinum 25000 (capsules dorées) L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Davis Convenience 1065, Davis Drive, unité 7 Newmarket (Ontario) Saisi au point de vente Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Davis Convenience 1065, Davis Drive, unité 7 Newmarket (Ontario) Saisi au point de vente Alien Power Platinum 11000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Leslieville Variety Plus 1275, rue Queen E Toronto (Ontario) Saisi au point de vente Black Bull Extreme L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Leslieville Variety Plus 1275, rue Queen E Toronto (Ontario) Saisi au point de vente Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Leslieville Variety Plus 1275, rue Queen E Toronto (Ontario) Saisi au point de vente Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Leslieville Variety Plus 1275, rue Queen E Toronto (Ontario) Saisi au point de vente Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Major Convenience 1718, rue Queen E Toronto (Ontario) Saisi au point de vente Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Major Convenience 1718, rue Queen E Toronto (Ontario) Saisi au point de vente Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Major Convenience 1718, rue Queen E Toronto (Ontario) Saisi au point de vente Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Major Convenience 1718, rue Queen E Toronto (Ontario) Saisi au point de vente Herb Viagra L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de sildénafil South China Herbs Market Inc. 493, rue Dundas Ouest Toronto (Ontario) Saisi au point de vente

Restez branché sur Santé Canada et recevez les derniers avis et rappels de produits.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]