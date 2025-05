Le produit : Seasonique (comprimés contenant 0,15 mg de lévonorgestrel et 0,03 mg d'éthinylestradiol, comprimés contenant 0,01 mg et d'éthinylestradiol) (DIN 02346176)

Seasonique (comprimés contenant 0,15 mg de lévonorgestrel et 0,03 mg d'éthinylestradiol, comprimés contenant 0,01 mg et d'éthinylestradiol) (DIN 02346176) Le problème : Produits de santé -- Qualité du produit

Produits de santé -- Qualité du produit Ce qu'il faut faire : Ne sautez aucune dose et n'arrêtez pas de prendre Seasonique. Si votre emballage ne contient pas tous les comprimés, retournez-le à votre pharmacie pour obtenir un remplacement ou un produit alternatif. Si vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement à la pharmacie, prenez le comprimé suivant dans l'ordre indiqué sur l'emballage jusqu'à ce que vous puissiez contacter votre pharmacien et obtenir un remplacement ou un produit alternatif.

Image

Produits concernés

Produit DIN Lot Date de péremption Seasonique (comprimés contenant 0,15 mg de lévonorgestrel et 0,03 mg d'éthinylestradiol, et comprimés contenant 0,01 mg d'éthinylestradiol), présenté en boites de 2 x 91 comprimés à cycle prolongé 02346176 100058977 05/2026

Le problème

Teva Canada Ltd. procède au rappel d'un lot de contraceptifs oraux Seasonique sur ordonnance après avoir reçu une plainte signalant que deux comprimés manquaient dans un emballage, ce qui pourrait augmenter le risque de grossesse. Si votre emballage ne contient pas tous les comprimés, vous devez continuer à prendre votre médicament sans interruption et vous procurer un produit de remplacement ou un produit alternatif dès que possible.

Les comprimés Seasonique sont présentés dans des distributeurs à cycle prolongé contenant chacun une provision de 13 semaines (91 jours) : 84 comprimés bleu-vert clair (lévonorgestrel et éthinylestradiol) suivis de 7 comprimés jaunes (éthinylestradiol). Les utilisatrices peuvent s'attendre à avoir quatre règles par an, les saignements survenant pendant la prise des comprimés jaunes. La plainte portait sur l'absence de deux comprimés bleu-vert clair.

À moins d'indications contraires de votre médecin, Seasonique doit être pris tous les jours. Afin de prévenir une grossesse, il importe de prendre les comprimés dans le bon ordre, conformément aux instructions fournies avec le produit. Omettre un comprimé pourrait entrainer une grossesse non désirée et d'autres effets secondaires, notamment des pertes et des saignements irréguliers.

Santé Canada suit de près le rappel et l'enquête du fabricant, notamment la mise en œuvre des mesures correctives et préventives pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le Ministère informera le public si d'autres risques pour la santé sont constatés.

Ce que vous devez faire

Ne sautez aucune dose et n'arrêtez pas de prendre Seasonique.

Si votre emballage ne contient pas tous les comprimés, rapportez-le à votre pharmacie afin d'obtenir un remplacement ou un produit alternatif pour éviter de manquer une dose.

Si vous ignorez s'il manque des comprimés dans votre emballage, consultez votre pharmacien.

Si vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement à la pharmacie, prenez le comprimé suivant dans l'ordre indiqué sur l'emballage jusqu'à ce que vous puissiez contacter votre pharmacien. Si vous constatez l'absence de comprimés bleu-vert clair ou si vous avez oublié de prendre des comprimés bleu-vert clair, vous devriez également recourir à une autre méthode contraceptive non hormonale (comme des préservatifs) et consulter votre professionnel de santé.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez d'autres questions ou préoccupations au sujet de votre produit contraceptif.

Communiquez avec Teva Canada Ltd. en composant sans frais le 1-800-268-4127, option 3, ou par courriel à [email protected] si vous avez des questions au sujet de ce rappel.

si vous avez des questions au sujet de ce rappel. Canada . Signalez tout effet secondaire ou plainte lié à un produit de santé à Santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Demandes des médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Demandes du public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]