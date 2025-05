Produit : Gélules de JAMP-Pregabalin 50 mg

Gélules de JAMP-Pregabalin 50 mg Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Vérifiez le contenu du flacon ou de l'emballage de votre médicament. Si votre prescription est pour des gélules de 50 mg et que le flacon contient des gélules de 150 mg, ou si vous avez un doute, rapportez-le immédiatement à votre pharmacie. Si vous ne pouvez pas rapporter vos gélules à la pharmacie immédiatement, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Si vous présentez des symptômes de surdose (décrits ci-dessous), consultez immédiatement un médecin. N'arrêtez pas de prendre votre médicament à base de prégabaline.

Produits concernés

Produit DIN Numéro du lot Date d'expiration Gélules de JAMP-Pregabalin 50 mg 02435985 2305012747 2026-08

Problème

La société JAMP Pharma Corp. procède au rappel d'un lot de gélules de JAMP-Pregabalin, car certains flacons étiquetés comme contenant des gélules de 50 mg pourraient contenir des gélules de 150 mg. Cela pourrait entraîner l'administration d'une dose beaucoup plus élevée que celle prescrite, ce qui pourrait causer une surdose et présenter des risques graves pour la santé, voire la mort.

Le JAMP-Pregabalin est un médicament sur ordonnance utilisé chez les adultes pour traiter la douleur causée par des lésions nerveuses dues au diabète, au zona ou à une lésion de la moelle épinière. Il est également utilisé pour traiter la douleur associée à la fibromyalgie.

La prise d'une dose excessive de prégabaline ou l'augmentation soudaine de la dose pourrait entraîner une surdose, qui peut mettre la vie en danger. Les symptômes d'une surdose de prégabaline peuvent inclure : des changements d'humeur soudains, la somnolence, la confusion, la dépression, l'agitation, la nervosité et des convulsions. De plus, la prise d'une dose excessive de prégabaline pendant la prise de médicaments agissant sur le système nerveux central, y compris les opioïdes, a été associée à des problèmes électriques cardiaques, des convulsions et la mort.

Les patients ne doivent pas arrêter brusquement de prendre la prégabaline, car cela pourrait entraîner des symptômes de sevrage, notamment de l'insomnie, des nausées, des maux de tête, de l'anxiété, une transpiration excessive, de la diarrhée et des convulsions.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête de la société, y compris la mise en œuvre de mesures correctives et préventives pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont soulevés.

Ce qu'il faut faire

Vérifiez le contenu de votre flacon de médicaments pour vous assurer qu'il ne contient que des gélules de 50 mg. La gélule de 50 mg est blanche avec les inscriptions « PG » et « 50 » imprimées en noir. La gélule de 150 mg est blanche avec les inscriptions « PG » et « 150 » imprimées en noir.

Si le flacon contient des gélules de 150 mg ou si vous avez un doute, rendez-le immédiatement à votre pharmacie. Votre pharmacien vérifiera les gélules et vous fournira un produit de remplacement si nécessaire.

Si vous ne pouvez pas retourner vos gélules à la pharmacie immédiatement, consultez votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir des conseils supplémentaires.

Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des symptômes de surdose (p. ex., confusion, agitation, nervosité et convulsions).

N'arrêtez pas de prendre la prégabaline sans en parler d'abord à votre médecin, car un arrêt brusque peut entraîner des symptômes de sevrage.

Si vous avez des questions au sujet de ce rappel, communiquez avec la société JAMP Pharma Corp. en composant le 1-866-399-9091, poste 501, ou par courriel à [email protected] .

. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relative à un produit de santé à Santé Canada .

Informations supplémentaires pour les professionnels de la santé :

Les professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, doivent vérifier les flacons de 100 gélules étiquetés « JAMP-Pregabalin Capsules 50 mg » avant de les délivrer afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas de gélules de 150 mg. Signalez tout flacon inhabituel ou tout autre problème à la société et à Santé Canada .

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]