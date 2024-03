L'entreprise de Chelsea obtient une aide financière de 200 000 $ de DEC.

CHELSEA, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 200 000 $ à Chelsea & Co Microbrasserie (une entreprise issue de Gainsbourg Microbrasserie). Cet appui de DEC lui a permis de démarrer ses activités de production industrielle de bière grâce à l'acquisition et à l'installation d'équipements de production.

Créée en 2012, la Microbrasserie Gainsbourg, une brasserie de type artisanal ainsi qu'un restaurant, avait pignon sur rue à Gatineau, dans le secteur du Vieux-Hull. En raison de la demande croissante pour ses produits, elle a souhaité amener sa production de bière à une échelle industrielle. C'est ainsi qu'a vu le jour Chelsea & Co, une brasserie située au cœur du village de Chelsea. Son projet consistait à faire l'acquisition et l'installation d'équipements de production de bière ainsi qu'à aménager une aire de dégustation offrant aussi du prêt-à-manger. L'aide de DEC a permis à cette PME du secteur agroalimentaire de faire l'acquisition d'un appareil de brassage, de cuves, d'un fermenteur et d'un laboratoire.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« En investissant dans l'expansion de Chelsea & Co Microbrasserie, le gouvernement du Canada renforce son engagement envers le développement économique, soutenant ainsi les entreprises dans leur croissance, leur innovation et leur capacité à exporter leurs produits. En favorisant la création et le maintien d'emplois de qualité, nous œuvrons collectivement à renforcer la prospérité de l'économie canadienne. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à investir dans des équipements qui les rendront plus performantes et je suis donc ravie du soutien de DEC au projet de Chelsea & Co Microbrasserie. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes. En les aidant à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous rebâtissions une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Le financement de DEC est l'un des plus avantageux et ce fut une opportunité extraordinaire pour nous en région d'y avoir accès. L'équipe de DEC a été à l'écoute en nous accordant l'aide durant la période tumultueuse des dernières années. Merci à votre équipe de nous avoir fait confiance! »

Nicolas Cazelais, président, Chelsea & Co Microbrasserie

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]