Le financement aidera à élargir le réseau des gardiens de la terre Nuji Kelo'toqatijik

HALIFAX, NS, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les gardiens autochtones sont des « yeux et des oreilles sur le terrain » qui gèrent les territoires traditionnels et constituent un exemple unique de réconciliation en action. Ils surveillent la santé écologique, aident à protéger les écosystèmes, les espèces et le patrimoine culturel, tout en renforçant les liens sociaux et culturels de leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada, a annoncé un financement de 1 million de dollars sur deux ans pour aider la Confédération des Mi'kmaq du continent à élargir son programme des gardiens du réseau des gardiens de la terre Nuji Kelo'toqatijik pour y inclure une division aquatique.

Le réseau des gardiens de la terre Nuji Kelo'toqatijik est une initiative dirigée par les Mi'kmaq et basée en Nouvelle-Écosse et financée par divers partenaires, dont Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada.

Nuji Kelo'toqatijik signifie « ceux qui veillent sur quelque chose ». Les objectifs de ce réseau comprennent le renforcement des capacités en matière de compétences territoriales des Mi'kmaq, la pratique du Netukulimk (lien environnemental et social et durabilité), l'élargissement de l'engagement communautaire et le transfert des systèmes de connaissances traditionnelles autochtones entre les gardiens du savoir et les aînés mi'kmaq et les jeunes. Le réseau des gardiens de la terre Nuji Kelo'toqatijik utilise une approche Etuaptmumk ou « vision à deux yeux » qui mélange les perspectives autochtones et occidentales.

La Division aquatique de Nuji Kelo'toqatijik se concentrera sur le rapprochement des jeunes avec l'eau en réaffirmant les pratiques culturelles et les connaissances des Mi'kmaq. Cela comprend l'élaboration de programmes d'études, la tenue d'ateliers, le mentorat et le renforcement des capacités chez les jeunes. Le programme combinera les connaissances des Mi'kmaq terrestres et aquatiques pour soutenir des initiatives telles que la mise en œuvre des droits par la gestion des ressources et les pratiques de conservation, tout en travaillant en collaboration pour soutenir davantage l'autodétermination des Mi'kmaq.

Depuis 2018, le gouvernement du Canada appuie les programmes des gardiens autochtones en investissant dans des initiatives communautaires. Ces initiatives aident à soutenir les droits et les responsabilités des Autochtones en matière de protection et de conservation des écosystèmes, de développement et de maintien d'économies durables et de renforcement des liens étroits entre les paysages naturels et les cultures autochtones.

Citations

« L'expansion du réseau des gardiens de la terre Nuji Kelo'toqatijik marque un pas en avant passionnant pour la conservation dirigée par les Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse continentale. En incorporant une division aquatique, nous renforçons notre capacité à protéger et à surveiller les écosystèmes d'eau douce et marins qui soutiennent les communautés mi'kmaq depuis des générations. Cette initiative permettra non seulement d'améliorer la gérance de l'environnement dans l'ensemble des Mi'kma'ki, mais aussi de veiller à ce que les connaissances traditionnelles des Mi'kmaq continuent de guider les efforts de conservation, créant ainsi des occasions pour notre peuple de renouer avec nos eaux et de prendre soin de nos eaux de manière significative.

Angie Gillis

Directrice générale de la Confédération des Mi'kmaq continentaux

« Les Autochtones sont les gardiens de la terre, de l'eau et de la glace depuis des temps immémoriaux. La composante aquatique au réseau de gardiens de la terre Nuji Kelo'toqatijik de la Confédération des Mi'kmaq continentaux aidera à soutenir les pratiques de conservation dirigées par les Autochtones fondées sur des millénaires de connaissances et d'expertise des Mi'kmaq pour les écosystèmes d'eau douce et d'eau salée de la Nouvelle-Écosse. Parcs Canada est heureux d'appuyer le transfert des connaissances traditionnelles et des liens intergénérationnels dans les eaux des Mi'kma'ki, qui constituent des étapes importantes vers la réconciliation. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada

Faits en bref

Le réseau des gardiens de la terre Nuji Kelo'toqatijik a été créé en 2021 et travaille dans toute la Nouvelle-Écosse sur les terres et les eaux des Mi'kma'ki pour aider à protéger, à apprendre et à tirer des leçons des ressources qui nous entourent. Les gardiens de la terre ont beaucoup travaillé pour acquérir de nouvelles compétences et acquérir des connaissances pour aider à faire progresser les liens entre les participants et la communauté avec le paysage et la culture.

travaille dans toute la Nouvelle-Écosse sur les terres et les eaux des Mi'kma'ki pour aider à protéger, à apprendre et à tirer des leçons des ressources qui nous entourent. Les gardiens de la terre ont beaucoup travaillé pour acquérir de nouvelles compétences et acquérir des connaissances pour aider à faire progresser les liens entre les participants et la communauté avec le paysage et la culture. En reliant les Mi'kmaq aux cours d'eau associés à la Nouvelle-Écosse continentale, des projets d'intérêt mutuel entre les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et Parcs Canada seront élaborés conjointement et permettront le transfert mutuel des connaissances grâce à diverses activités, notamment la collecte de données, l'interprétation, la narration et la sensibilisation. Tout au long du projet, il y aura une transition vers un leadership accru des Mi'kmaq dans l'élaboration, la formation et l'exécution des projets.

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a soutenu les programmes des gardiens autochtones en investissant plus de 25 millions de dollars dans le financement de plus de 100 initiatives communautaires. Dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 173 millions de dollars à des initiatives nouvelles et existantes de gardiens dirigés par des Autochtones et à la création de réseaux de gardiens autochtones pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. De ces 173 millions de dollars, Parcs Canada a reçu jusqu'à 61,7 millions de dollars pour les programmes des gardiens autochtones dans les lieux administrés par Parcs Canada.

a soutenu les programmes des gardiens autochtones en investissant plus de 25 millions de dollars dans le financement de plus de 100 initiatives communautaires. Dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 173 millions de dollars à des initiatives nouvelles et existantes de gardiens dirigés par des Autochtones et à la création de réseaux de gardiens autochtones pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. De ces 173 millions de dollars, Parcs Canada a reçu jusqu'à 61,7 millions de dollars pour les programmes des gardiens autochtones dans les lieux administrés par Parcs Canada. Les partenaires autochtones et Parcs Canada travaillent ensemble partout au pays pour améliorer les programmes existants et créer conjointement de nouvelles initiatives dans les lieux administrés par Parcs Canada qui chevauchent les territoires autochtones, les terres visées par des traités et les terres ancestrales.

L'initiative des gardiens autochtones est un moyen important pour les peuples autochtones de continuer à exercer leurs droits et responsabilités en matière d'intendance de leurs terres traditionnelles, et un élément clé de l'engagement du Canada à l'égard de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de la mise en œuvre de celle-ci.

