Le nouveau Pavillon Harrison-McCain du Musée des beaux-arts Beaverbrook de Fredericton contribuera à renforcer l'économie locale et attirera les touristes vers des attraits culturels de classe mondiale.

FREDERICTON, NB, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Pablo Rodriguez, et la ministre des Langues officielles et de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, sont heureux d'annoncer un financement de plus de 2.5 millions de dollars pour le nouveau Pavillon Harrison-McCain du Musée des beaux-arts Beaverbrook de Fredericton.

Le gouvernement du Canada continue de s'engager à investir dans des projets qui contribuent au dynamisme de nos communautés, appuient l'économie locale et favorisent le développement du secteur touristique.

Nommé en l'honneur de feu Harrison McCain, cofondateur de la multinationale McCain Foods, le nouveau pavillon de la Galerie d'art Beaverbrook est un espace communautaire polyvalent destiné à accueillir une variété d'activités.

Afin de soutenir les projets d'infrastructures du Musée, le ministère du Patrimoine canadien lui a octroyé un montant de 1,5 million de dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, soit 1 million de dollars pour le nouveau pavillon et 500 000 dollars pour des projets d'amélioration au sein même du Musée.

L'Agence de promotion économique du Canada atlantique, quant à elle, a versé une somme non remboursable de 1 million de dollars au projet, par l'entremise du Fonds des collectivités innovatrices (FCI), en plus d'une contribution non remboursable de 48 557 dollars dans le cadre de l'initiative Redécouvrir nos centres-villes, pour soutenir les activités de marketing et les événements liés à l'ouverture du nouveau pavillon.

L'ouverture officielle du Pavillon Harrison-McCain a été soulignée le 10 septembre dernier, lors d'une activité ouverte au public.

« Les institutions culturelles constituent un élément important du tissu social de notre pays. La culture, c'est ce qui nous unit. Le projet du Pavillon Harrison-McCain du Musée des beaux-arts Beaverbrook reflète parfaitement la vision derrière le Fonds du Canada pour les espaces culturels. Aujourd'hui, je salue la détermination et l'engagement de celles et ceux qui ont participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de ce projet. J'invite le public à venir découvrir en grand nombre tout ce que le musée a à offrir! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes fiers d'investir dans le rayonnement de ce nouveau pavillon qui permettra aux visiteurs de profiter de l'expansion de la galerie et de l'espace de programmation. Les espaces culturels, comme le Pavillon Harrison-McCain, offrent des activités enrichissantes et captivantes qui illustrent bien tout ce que le Canada atlantique a à offrir. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les espaces à vocation culturelle et touristique sont au cœur de nos communautés. Grâce à des projets comme celui du nouveau Pavillon Harrison-McCain, le gouvernement du Canada contribue de façon positive au rayonnement du secteur des arts et de la culture, à l'expansion du secteur touristique, et à l'avenir économique de la région et de notre pays. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme

« Le Musée des beaux-arts Beaverbrook est un pilier de la vie culturelle et sociale de la région de Fredericton. Je me réjouis de voir son évolution avec l'ouverture de ce nouveau pavillon, un espace accueillant qui saura rassembler notre communauté. Je salue les efforts de celles et ceux qui ont cru en ce projet et qui lui ont permis de voir le jour. »

- Jenica Atwin, députée de Fredericton

« Le mandat du Musée est d'enrichir la vie par l'art. Avec notre vaste collection, nous avons vraiment quelque chose pour tous les goûts. Nous sommes convaincus que cet agrandissement permettra de développer et de faire croître le secteur des arts et de la culture, au Musée des beaux-arts Beaverbrook et ailleurs. Nous sommes ravis que, grâce au financement du gouvernement du Canada, le Pavillon Harrison-McCain puisse se réaliser et en offrir davantage à ceux qui visitent notre espace. »

- Thomas Smart, directeur général, Musée des beaux-arts Beaverbrook

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Fonds des collectivités innovatrices (FCI), de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, appuie des projets qui améliorent les communautés du Canada atlantique.

L'initiative Redécouvrir nos centres-villes aide les organismes sans but lucratif à faire équipe pour générer de nouvelles idées qui incitent les habitants et les touristes à redécouvrir tout ce que leurs centres-villes, leurs rues principales et leurs quartiers ont à offrir, tout en soutenant davantage les entreprises locales.

La construction du Pavillon Harrison-McCain a été lancée en 2019. Ce projet d'envergure avait notamment pour but de créer une rallonge de 10 000 pieds carrés, entièrement accessible, qui transformerait complètement la vue sur la rue Queen, tout en rendant hommage à l'héritage et à la générosité de Harrison McCain.

Le 16 septembre 1959, lord Beaverbrook, Sir Max Aitken, a offert la Galerie d'art Beaverbrook (maintenant connue comme le Musée des beaux-arts Beaverbrook) ainsi qu'une importante collection d'œuvres d'art à la population du Nouveau-Brunswick. En 1994, le Beaverbrook a officiellement été désigné galerie d'art provincial du Nouveau-Brunswick.

Le Musée des beaux-arts Beaverbrook réunit l'art et la communauté dans un environnement culturel dynamique, et est régi par les normes les plus élevées en matière d'expositions, de programmation et d'éducation.

En tant que galerie d'art provinciale du Nouveau-Brunswick, le Musée des beaux-arts Beaverbrook s'engage à maintenir l'excellence artistique dans la conservation, la recherche et le développement des collections du Musée; à présenter des expositions et des programmes intéressants et stimulants pour encourager une plus grande appréciation des arts visuels; et à soutenir et à promouvoir les deux communautés linguistiques officielles de la province, ainsi que les communautés autochtones au Nouveau-Brunswick.

