Le gouvernement du Canada appuie le nouvel outil pilote de gestion des risques destinés aux producteurs de porc

WINNIPEG, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui l'élaboration d'une stratégie de gestion des risques entreprise par le Conseil du porc du Manitoba pour permettre aux producteurs de porc de se remettre des ravages causés par d'éventuelles éclosions de maladies, comme la diarrhée épidémique porcine.

Le Conseil du porc du Manitoba recevra un investissement de 482 158 $ pour un projet de deux ans qui vise à créer un programme de gestion des risques efficace, abordable et autosuffisant, ce qui permettra de réagir pendant les périodes d'instabilité financière touchant l'industrie porcine du Manitoba. Ce programme pourrait également comprendre des mesures visant à aider les producteurs à couvrir les coûts associés au nettoyage et à la désinfection, de manière à ce que le producteur puisse se remettre le plus rapidement possible.

Ce programme fait suite au succès des secteurs provinciaux de la volaille au Canada qui ont établi un système d'assurance réciproque pour se prémunir contre les répercussions de l'influenza aviaire et d'autres maladies.

Bien qu'elle n'en soit qu'à ses débuts, la stratégie de gestion des risques pourrait, si elle réussit, être étendue aux secteurs porcins d'autres provinces, étant entendu que plus le nombre de participants est élevé, plus les producteurs individuels peuvent se le permettre.

Le Canada est un chef de file mondial de la production porcine et le gouvernement est solidaire de ses éleveurs de porcs. Le gouvernement s'engage pleinement à maintenir la stabilité des éleveurs de porcs canadiens, comme en témoignent les nombreuses mesures prises pour empêcher l'apparition de la peste porcine africaine.

Citations

« Les producteurs doivent savoir qu'ils disposent des outils et des appuis nécessaires si le pire devait arriver. Je suis enthousiasmée par le potentiel de ce projet, non seulement pour le Manitoba, mais aussi pour le secteur porcin de tout le pays. Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec le secteur sur de nombreuses mesures qui ont trait aux épidémies avant, pendant et après qu'elles se produisent. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Conseil du porc du Manitoba remercie le gouvernement fédéral de son soutien à ce projet, qui nous permettra d'élaborer des solutions dans le secteur privé pour atténuer les retombées économiques des maladies et des fluctuations du marché. Nous ferons en sorte que les résultats du projet s'appliquent à tous les producteurs de porc du Canada. L'industrie de la volaille a été la première à développer des outils de gestion des risques pour des maladies propres à son industrie. Nous espérons nous inspirer de ces initiatives pour créer des produits d'assurance pour l'industrie porcine. »

- George Matheson, président, Conseil du porc du Manitoba

Les faits en bref

Le projet est financé dans le cadre des initiatives Agri-risques (IAR), un programme quinquennal du Partenariat canadien pour l'agriculture qui appuie l'élaboration de nouveaux outils de gestion des risques. Le volet recherche et développement du programme accorde la priorité aux projets comportant de nouveaux outils financiers qui permettent aux producteurs de gérer un risque commercial défini.

La mission du Conseil du porc du Manitoba est de favoriser la durabilité et la prospérité de l'industrie porcine pour le bien des producteurs de porcs et de tous les Manitobains.

est de favoriser la durabilité et la prospérité de l'industrie porcine pour le bien des producteurs de porcs et de tous les Manitobains. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire. Le Partenariat comprend des programmes et des activités conçus pour améliorer la compétitivité du secteur par la recherche, la science et l'innovation.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Oliver Anderson, Directeur, Communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca