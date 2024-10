La MRC du Rocher-Percé obtient une aide financière de plus de 1,5 M$ de DEC pour l'agrandissement et la modernisation de son aérogare.

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Depuis le début de la pandémie, les organisations du secteur touristique ont su démontrer de la résilience, de la créativité et de l'adaptabilité. Elles sont des vecteurs de diversification et de développement économique majeur et le gouvernement du Canada reconnaît leur apport au développement économique des régions du Québec.

C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, annonce aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 1 541 750 $ à la MRC du Rocher-Percé dans le cadre de l'inauguration des améliorations de son aérogare, un produit du secteur touristique de Rocher-Percé.

Cet appui de DEC a permis à la MRC de procéder aux travaux d'agrandissement, d'aménagement et de rénovation extérieurs ainsi qu'aux améliorations locatives intérieures afin d'offrir un environnement sécuritaire et adapté aux usagers et au personnel. En appuyant ce projet, DEC soutient non seulement le développement économique local, mais contribue aussi au renforcement du secteur touristique de Rocher-Percé, qui profitera aux entreprises et aux organismes de la région.

Fondé en 1986, l'aéroport du Rocher-Percé, propriété de la MRC, se spécialise dans le transport aérien de personnes et de marchandises. Il dessert la région de la MRC du Rocher-Percé et sert principalement aux transports médicaux et aux vols d'affaires et touristiques. C'est un service essentiel qui joue un rôle clé dans le développement économique régional. Les améliorations proposées dans le cadre de ce projet permettront maintenant à la MRC de répondre à ses objectifs de développement touristique visant l'attraction de touristes dans la région, notamment par son offre de forfaits de voyage.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui illustre bien notre volonté d'appuyer les acteurs de l'industrie touristique. La contribution financière accordée pour le projet d'agrandissement et de modernisation de l'aérogare de Grande-Rivière constitue une très bonne nouvelle pour la MRC du Rocher-Percé et son attractivité. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans l'industrie touristique, nous nous assurons ainsi d'être prêts à recevoir les voyageurs et les touristes de chez nous et d'ailleurs ! »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les entreprises et les organisations du secteur touristique. Grâce à l'appui annoncé aujourd'hui, nous contribuons à renforcer la croissance économique de la MRC du Rocher-Percé. Notre soutien constitue une étape importante dans les efforts entrepris pour attirer les touristes québécois, canadiens et ceux du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que notre pays a à offrir. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Un aéroport fonctionnel est essentiel pour assurer une desserte efficace pour l'atterrissage des avions-ambulances, permettant ainsi à notre population de recevoir rapidement des soins de santé d'urgence dans les grands centres. L'aéroport et ses installations représentent également un outil de développement majeur pour notre économie et pour le secteur touristique. »

Samuel Parisé, préfet de la MRC du Rocher-Percé

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

