MONT-LAURIER, QC, le 21 avril 2022

Soutenir la croissance régionale et appuyer les collectivités contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 500 000 $ à Maison et roulotte Usitech inc. Cet appui de DEC lui permettra de se développer et d'augmenter sa capacité de production avec l'agrandissement de son bâtiment et l'acquisition d'équipements de production.

Usitech se spécialise dans la fabrication de roulottes de chantier et d'unités d'habitation préfabriquées. En concrétisant son projet, l'entreprise du domaine manufacturier obtiendra une croissance rapide de son chiffre d'affaires et favorisera la création de six emplois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Les PME sont au cœur de notre économie et de nos collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Soutenir nos petites entreprises pour les aider à croître est une priorité pour nous. C'est pourquoi je suis ravie de l'appui de notre gouvernement au projet de Maison et roulotte Usitech qui contribuera à la vitalité économique de Mont-Laurier. Nul doute que le succès et les retombées de son projet d'agrandissement et d'acquisition de nouveaux équipements de production rejailliront sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Sans l'appui de DEC, le projet aurait sûrement été reporté dans le temps. Ce montant nous a permis de prendre notre envol rapidement, d'acheter des équipements et d'améliorer nos procédés. DEC a su répondre à nos besoins en temps réel. Je serai toujours reconnaissante de l'appui apporté à notre belle entreprise. »

Stéphanie Légaré, copropriétaire, Maison et roulotte Usitech inc.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

